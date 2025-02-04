Российская стюардесса раскрыла траты на выходные в Катаре

Российская стюардесса раскрыла свои траты на выходные в самой богатой стране мира. Видео она поделилась на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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В ролике речь идет про Катар. Бортпроводница отправилась туда вместе с подругой, перелет из Абу-Даби занял всего 45 минут. Билет обошелся ей в 8,1 тысячи рублей — благодаря работе в арабской авиакомпании у нее есть скидки на рейсы. Гостиница в самом центре Дохи стоила 7,9 тысячи рублей в сутки.

За два дня девушки потратили на такси 6,8 тысячи рублей, а на еду ушло 13,6 тысячи рублей. За шопинг путешественницы отдали 8 тысяч рублей.

« В с е о с т а л ь н ы е р а с х о д ы м о ж н о в ы н е с т и о т д е л ь н о — э т о е щ е 5 , 4 т ы с я ч и р у б л е й » , — з а к л ю ч и л а а в т о р в и д е о .

Всего стюардесса отдала за поездку 43 тысячи рублей.

Ранее эта же стюардесса раскрыла судьбу забытых в аэропорту чемоданов — их выставляют на аукцион и продают. Автор ролика объяснила, что очень часто авиагавани пытаются связаться с теми, кто забыл или потерял свой чемодан.