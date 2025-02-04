Российская стюардесса раскрыла траты на выходные в самой богатой стране мира

Российская стюардесса раскрыла свои траты на выходные в самой богатой стране мира. Видео она поделилась на своей странице @tanyadanilova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Российская стюардесса раскрыла траты на выходные в Катаре
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В ролике речь идет про Катар. Бортпроводница отправилась туда вместе с подругой, перелет из Абу-Даби занял всего 45 минут. Билет обошелся ей в 8,1 тысячи рублей — благодаря работе в арабской авиакомпании у нее есть скидки на рейсы. Гостиница в самом центре Дохи стоила 7,9 тысячи рублей в сутки.

За два дня девушки потратили на такси 6,8 тысячи рублей, а на еду ушло 13,6 тысячи рублей. За шопинг путешественницы отдали 8 тысяч рублей.

«Все остальные расходы можно вынести отдельно это еще 5,4 тысячи рублей», заключила автор видео.

Всего стюардесса отдала за поездку 43 тысячи рублей.

Ранее эта же стюардесса раскрыла судьбу забытых в аэропорту чемоданов — их выставляют на аукцион и продают. Автор ролика объяснила, что очень часто авиагавани пытаются связаться с теми, кто забыл или потерял свой чемодан.

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