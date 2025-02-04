Российская стюардесса назвала главные разочарования в Рио-де-Жанейро

Работающая в Emirates стюардесса из России назвала главные разочарования во время поездки в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Соответствующее видео она разместила на своей странице @prohorec в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В первую очередь бортпроводница пожаловалась на капризную погоду. По ее словам, никогда не знаешь, откроется ли красивый вид на статую Христа-Искупителя.

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« В т о р о е — б е с к о н е ч н ы е т о л п ы т у р и с т о в , и з - з а к о т о р ы х с д е л а т ь к р а с и в ы й к а д р б е з л и ш н и х л ю д е й п р а к т и ч е с к и н е в о з м о ж н о » , — з а к л ю ч и л а о н а .

Ранее эта же стюардесса назвала одно запретное действие на борту самолета — речь идет о нанесении тканевых масок. По словам автора ролика, на высоте, где влажность на нуле, маска может вместо подпитки вытянуть влагу, сделав кожу еще суше.