Стюардесса сделала фото в кабине пилотов и восхитила иностранцев

Бортпроводница венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Airlines сделала фото в униформе в кабине пилотов и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Девушка позирует на камеру в пальто, розовой рубашке и черной юбке. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила ярким макияжем и собранными в пучок волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки.

« В а у , п о т р я с а ю щ е к р а с и в а я д е в у ш к а » , « Ф а н т а с т и ч е с к о е ф о т о » , « В е л и к о л е п н а я » , « М и л а я » , — н а п и с а л и о н и .

Ранее работающая в Emirates российская стюардесса раскрыла свои секреты для комфортного перелета в качестве пассажира. Бортпроводница подчеркнула, что изменила привычки в полете после того, как стала работать в авиации.