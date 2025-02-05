Женщина пять лет путешествует по США, не вылезая из машины

Женщина из США пять лет живет в автомобиле, путешествуя по стране, пишет The Sun.

© unsplash

Американка по имени Нейт уже почти пять лет живет в своей машине. Она уволилась с работы и теперь путешествует по стране, рассказывая о своем быте на колесах. Женщина утверждает, что, несмотря на морозы на улице, ей всегда удается оставаться в тепле внутри автомобиля.

« М н о г и е д у м а ю т , ч т о я в с ю н о ч ь д е р ж у д в и г а т е л ь в к л ю ч е н н ы м , ч т о б ы с о г р е т ь с я , н о э т о н е т а к . Э т о в р е д н о и д л я п р и р о д ы , и д л я м а ш и н ы » , — р а с с к а з а л а п у т е ш е с т в е н н и ц а .

Вместо этого она включает печку всего на минуту, когда приезжает на место для ночлега, чтобы подготовить машину ко сну. Основной источник тепла — это многослойные одеяла и спальный мешок, которые помогают ей сохранять тепло в осенне-зимний период.

Для дополнительного комфорта американка носит комбинезон, обтягивающий топ, перчатки и пушистые носки. Чтобы поддерживать гигиену, Нейт регулярно посещает ближайший спортзал, где принимает душ.

Женщина признается, что за годы жизни в машине она научилась лучше спать в холодных условиях. Ее история вдохновляет многих, кто мечтает о свободе путешествий, но сомневается в возможности комфортной жизни в таких условиях.