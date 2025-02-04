Эксперт рассказал, на сколько вырастет российский турпоток во Вьетнам

«Не хватит отелей!»: В АТОР усомнились, что Вьетнам посетят 40 млн россиян
Вьетнам является вторым по популярности у россиян направлением в Юго-Восточной Азии после Таиланда, заявил НСН Артур Мурадян.
Запуск прямых рейсов на курорты Вьетнама запланирован на конец марта, однако страна не сможет принять более трех миллионов российских туристов, сказал в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.
К 2030 году Вьетнам могут посетить до 40 миллионов россиян, заявил ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru. Парламентарий напомнил, что между РФ и азиатской страной действует прямое авиасообщение. Мурадян усомнился в реализации задумки Тарбаева.
«Вьетнам является вторым по популярности у россиян направлением в Юго-Восточной Азии после Таиланда. Сейчас катастрофически не хватает прямых рейсов во Вьетнам, на курорты прямых рейсов нет совсем. Национальный перевозчик анонсировал двухразовую полетную программу с конца марта. Я разделяю оптимизм относительно того, что нам очень нужен Вьетнам, однако есть нюансы. Первый: нам нужен дальнемагистральный флот, который пока даже в проектах не значится. Второй: необходимо улучшение инфраструктуры самого Вьетнама», - сказал собеседник НСН.
По его словам, Вьетнам никак не сможет уместить у себя 40 миллионов россиян из-за недостаточно развитой инфраструктуры.
«Если говорить о самом потенциале Вьетнама, то сложно представить там 40 миллионов россиян, ведь даже Турция не получает даже близко таких цифр, являясь безоговорочным лидером у российских туристов. Если посмотреть на Таиланд, который более раскрученный, с широкой географией полетов, который является номером один среди россиян в зимний период, то здесь цифры колеблются около полутора-двух миллионов россиян. В этой связи Вьетнам и 40 миллионов россиян звучит как-то нереально. Для этого Вьетнаму придется за следующие пять лет построить столько отелей, сколько себе даже представить сложно. Вьетнам может принять два-три миллиона россиян, не больше», - отметил Мурадян.
Ранее Мурадян заявил НСН, что Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране.