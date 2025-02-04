Эксперт рассказал, на сколько вырастет российский турпоток во Вьетнам

Вьетнам является вторым по популярности у россиян направлением в Юго-Восточной Азии после Таиланда, заявил НСН Артур Мурадян.

Запуск прямых рейсов на курорты Вьетнама запланирован на конец марта, однако страна не сможет принять более трех миллионов российских туристов, сказал в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

К 2030 году Вьетнам могут посетить до 40 миллионов россиян, заявил ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru. Парламентарий напомнил, что между РФ и азиатской страной действует прямое авиасообщение. Мурадян усомнился в реализации задумки Тарбаева.

« В ь е т н а м я в л я е т с я в т о р ы м п о п о п у л я р н о с т и у р о с с и я н н а п р а в л е н и е м в Ю г о - В о с т о ч н о й А з и и п о с л е Т а и л а н д а . С е й ч а с к а т а с т р о ф и ч е с к и н е х в а т а е т п р я м ы х р е й с о в в о В ь е т н а м , н а к у р о р т ы п р я м ы х р е й с о в н е т с о в с е м . Н а ц и о н а л ь н ы й п е р е в о з ч и к а н о н с и р о в а л д в у х р а з о в у ю п о л е т н у ю п р о г р а м м у с к о н ц а м а р т а . Я р а з д е л я ю о п т и м и з м о т н о с и т е л ь н о т о г о , ч т о н а м о ч е н ь н у ж е н В ь е т н а м , о д н а к о е с т ь н ю а н с ы . П е р в ы й : н а м н у ж е н д а л ь н е м а г и с т р а л ь н ы й ф л о т , к о т о р ы й п о к а д а ж е в п р о е к т а х н е з н а ч и т с я . В т о р о й : н е о б х о д и м о у л у ч ш е н и е и н ф р а с т р у к т у р ы с а м о г о В ь е т н а м а » , - с к а з а л с о б е с е д н и к Н С Н .

По его словам, Вьетнам никак не сможет уместить у себя 40 миллионов россиян из-за недостаточно развитой инфраструктуры.

« Е с л и г о в о р и т ь о с а м о м п о т е н ц и а л е В ь е т н а м а , т о с л о ж н о п р е д с т а в и т ь т а м 4 0 м и л л и о н о в р о с с и я н , в е д ь д а ж е Т у р ц и я н е п о л у ч а е т д а ж е б л и з к о т а к и х ц и ф р , я в л я я с ь б е з о г о в о р о ч н ы м л и д е р о м у р о с с и й с к и х т у р и с т о в . Е с л и п о с м о т р е т ь н а Т а и л а н д , к о т о р ы й б о л е е р а с к р у ч е н н ы й , с ш и р о к о й г е о г р а ф и е й п о л е т о в , к о т о р ы й я в л я е т с я н о м е р о м о д и н с р е д и р о с с и я н в з и м н и й п е р и о д , т о з д е с ь ц и ф р ы к о л е б л ю т с я о к о л о п о л у т о р а - д в у х м и л л и о н о в р о с с и я н . В э т о й с в я з и В ь е т н а м и 4 0 м и л л и о н о в р о с с и я н з в у ч и т к а к - т о н е р е а л ь н о . Д л я э т о г о В ь е т н а м у п р и д е т с я з а с л е д у ю щ и е п я т ь л е т п о с т р о и т ь с т о л ь к о о т е л е й , с к о л ь к о с е б е д а ж е п р е д с т а в и т ь с л о ж н о . В ь е т н а м м о ж е т п р и н я т ь д в а - т р и м и л л и о н а р о с с и я н , н е б о л ь ш е » , - о т м е т и л М у р а д я н .

Ранее Мурадян заявил НСН, что Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране.