С греческого острова массово бегут туристы

Туристы начали массово бежать с греческого острова Санторини из-за сильных землетрясений. Об этом сообщает The Guardian.

© Lenta.ru

Ученые отметили, что Санторини ожидает «шквал» подземных толчков. Местные власти находятся в состоянии повышенной готовности на фоне приближающейся стихийной катастрофы. Количество рейсов с острова на Санторини удвоили, поскольку билеты распродаются очень быстро. Паромные компании также предоставят дополнительные рейсы.

Известно, что за выходные, 1 и 2 февраля, на Санторини произошло более 200 подземных толчков. За ночь с 3 на 4 наблюдалось еще множество землетрясений, из-за которых жителям приходилось выходить на улицы.