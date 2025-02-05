На сколько вырос въездной турпоток в ЮАР в 2024 году

По итогам 2024 года число иностранных туристов, посетивших Южную Африку, увеличилось на 5,1 процента по сравнению с предыдущим годом, составив 8,92 млн человек. Об этом сообщило министерство туризма республики, передает информационное агентство «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

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Основную долю турпотока – 76 процентов – составили граждане африканских стран. Отмечается, что число путешественников из Зимбабве увеличилось на 3,6 процента, до 2,1 млн человек. В то же время ЮАР посетили 36,6 тысячи туристов из Ганы, что на 149 процентов больше по сравнению с предыдущим годом. Министерство туризма связывает такой рост с введением безвизового режима в ноябре 2023 года и улучшением авиасообщения.

Помимо этого, число зарубежных гостей из Азии выросло на 4,2 процента, до 20,7 тысячи посетителей. Как пишет агентство, ЮАР приняла более 41,6 тысячи путешественников из Китая, что на 11,4 процента больше по сравнению с 2023 годом.

Министр туризма Южной Африки Патрисия де Лилль выразила оптимизм по поводу развития туристической отрасли в стране.

« Т у р и з м я в л я е т с я в а ж н ы м с е к т о р о м э к о н о м и к и , к о т о р ы й с о д е й с т в у е т с о з д а н и ю р а б о ч и х м е с т . М ы н а м е р е н ы и д а л ь ш е р а з в и в а т ь э т о т п р о ц е с с , ч т о б ы с т и м у л и р о в а т ь э к о н о м и ч е с к и й р о с т » , – с к а з а л а о н а .

По ее словам, власти ЮАР планируют продолжить продвигать туризм в республике на ключевых рынках, включая Китай и Индию.