Почему растет популярность Вьетнама у российских туристов

Отдых во Вьетнаме для российских туристов начинается от 250 тысяч рублей, сказал НСН Артур Мурадян.

Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране, заявил в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

К 2030 году Вьетнам могут посетить до 40 миллионов россиян, заявил ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru. Парламентарий напомнил, что между РФ и азиатской страной действует прямое авиасообщение. Мурадян рассказал, что во Вьетнаме два основных курорта.

« В о В ь е т н а м е д в а о с н о в н ы х к у р о р т а – Ф а н т х ь е т и Н я ч а н г . П е р в ы й п о х о ж н а т а й с к и й С а м у и , в т о р о й – н а т а й с к у ю П а т т а й ю . Н я ч а н г я в л я е т с я б ю д ж е т н ы м н а п р а в л е н и е м , э т о м а с с о в ы й с е г м е н т . В Ф а н т х ь е т е л у ч ш е о т е л и , д а и с а м а о б с т а н о в к а б о л е е у е д и н е н н а я . В о В ь е т н а м е м н о ж е с т в о р а з л и ч н ы х э к с к у р с и й , н о о с н о в н о е – п л я ж . Г о с т и н и ч н а я г е о г р а ф и я В ь е т н а м а и м е е т п о т е н ц и а л д л я р о с т а , в е д ь б е р е г о в а я л и н и я с т р а н ы о ч е н ь о б ш и р н а , о д н а к о э т о т р е б у е т к о л о с с а л ь н ы х и н в е с т и ц и й В ь е т н а м п р е д с т а в л я е т и з с е б я м и к с Ф р а н ц у з с к о й П о л и н е з и и и к о м м у н и з м а . Э т о с о ч е т а н и е д е л а е т с т р а н у и н т е р е с н о й с э к с к у р с и о н н о й т о ч к и з р е н и я . В а ж н ы м м о м е н т о м т а к ж е я в л я е т с я д о с т у п н о е н а х о ж д е н и е в с т р а н е – н а п и т а н и е в с у т к и в с р е д н е м у х о д и т 5 - 1 0 д о л л а р о в » , - с к а з а л с о б е с е д н и к Н С Н .

По его словам, отдых во Вьетнаме для россиян начинается от 250 тысяч рублей.

« П у т е ш е с т в и е в о В ь е т н а м н а ч и н а е т с я о т 2 5 0 т ы с я ч р у б л е й . Т а к а я ц е н а с в я з а н а с в н у т р е н н е й л о г и с т и к о й , с д е ф и ц и т о м п е р е в о з ч и к о в . П р и н а л и ч и и п р я м ы х п е р е л е т о в В ь е т н а м п р и т е к у щ е м к у р с е р у б л я в п о л н е м о ж е т о с т а т ь с я в д и а п а з о н е 1 8 0 - 2 5 0 . Н о э т о в с е р а в н о д о р о ж е , ч е м д о с т у п н ы й Е г и п е т » , - о т м е т и л М у р а д я н .

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что российские туристы часто посещают в Китае такие крупные мегаполисы, как Гонконг, Шанхай и Пекин.