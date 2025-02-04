«Полинезия и коммунизм»: Почему растет популярность Вьетнама у российских туристов

Отдых во Вьетнаме для российских туристов начинается от 250 тысяч рублей, сказал НСН Артур Мурадян.

Почему растет популярность Вьетнама у российских туристов
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Вьетнам привлекает россиян интересной экскурсионной программой, красивыми пляжами и дешевизной нахождения в стране, заявил в эфире НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России, генеральный директор компании Space Travel Артур Мурадян.

К 2030 году Вьетнам могут посетить до 40 миллионов россиян, заявил ранее глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев в беседе с NEWS.ru. Парламентарий напомнил, что между РФ и азиатской страной действует прямое авиасообщение. Мурадян рассказал, что во Вьетнаме два основных курорта.

«Во Вьетнаме два основных курорта Фантхьет и Нячанг. Первый похож на тайский Самуи, второй на тайскую Паттайю. Нячанг является бюджетным направлением, это массовый сегмент. В Фантхьете лучше отели, да и сама обстановка более уединенная. Во Вьетнаме множество различных экскурсий, но основное пляж. Гостиничная география Вьетнама имеет потенциал для роста, ведь береговая линия страны очень обширна, однако это требует колоссальных инвестиций Вьетнам представляет из себя микс Французской Полинезии и коммунизма. Это сочетание делает страну интересной с экскурсионной точки зрения. Важным моментом также является доступное нахождение в стране на питание в сутки в среднем уходит 5-10 долларов», - сказал собеседник НСН.

По его словам, отдых во Вьетнаме для россиян начинается от 250 тысяч рублей.

«Путешествие во Вьетнам начинается от 250 тысяч рублей. Такая цена связана с внутренней логистикой, с дефицитом перевозчиков. При наличии прямых перелетов Вьетнам при текущем курсе рубля вполне может остаться в диапазоне 180-250. Но это все равно дороже, чем доступный Египет», - отметил Мурадян.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что российские туристы часто посещают в Китае такие крупные мегаполисы, как Гонконг, Шанхай и Пекин.

Отдых за границей
Артур Мурадян
Ассоциация туроператоров России