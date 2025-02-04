Куда девается недоеденная еда из отелей

Россиянка, проживающая в Египте, раскрыла в своем блоге информацию о том, что происходит с недоеденной едой на шведских столах египетских и турецких отелей, основываясь на рассказах своего мужа, который работает директором отеля в Египте. Блогер развеяла мифы о том, что еда с тарелок туристов перерабатывается для следующего приема пищи. Согласно ее словам, такие «страшилки» не имеют основания.

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Прежде всего, она объяснила, что в отелях этих стран существует строгий контроль над закупками продуктов. Отельный персонал, включая отделы бронирования и закупок, рассчитывает точное количество пищи, исходя из предполагаемого числа отдыхающих. Блогер подчеркнула, что излишки еды — редкость, так как количество приготовленных блюд соответствует расчетам.

Еда с шведских столов также не идет на переработку, если это не предусмотрено нормами безопасности. Только некоторые продукты, такие как оливки, сыры, мед и варенье, могут быть использованы повторно. Например, сосиски, мясо и курица могут попасть в пиццу или запеканки, а блинчики — стать начинкой для других блюд. Однако продукты, которые быстро портятся, например, картофель фри, омлеты или салаты с заправкой, не подлежат переработке.

Кроме того, блогер напомнила, что блюда, не съеденные туристами за столом, убираются официантами и отправляются в мусор. Еду, оставшуюся на тарелках, выкидывают, а не перерабатывают. Поэтому, несмотря на возможные повторные подачи некоторых продуктов, еда не хранится на столах долго и всегда безопасна для потребления. Блогер заверила, что расстройства пищеварения, если они и случаются, обычно не связаны с испорченными продуктами, а скорее с особенностями питания на отдыхе, сообщает издание «Турпром».

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