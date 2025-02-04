На премиальном курорте не смогли помочь пострадавшему ребенку

Семье из Москвы пришлось срочно прервать отпуск на Мальдивах и взять крупный кредит, чтобы вернуться в Россию: ребенок получил травму, а оказать качественную медицинскую помощь на островах не смогли.

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Москвичи, по их признанию, выбрались в отпуск впервые за пять лет, поэтому на отдыхе решили не экономить – забронировали виллу на Мальдивах.

« Н и ч е г о , в е р н е м с я – з а р а б о т а е м » , – у с п о к а и в а л и с е б я т у р и с т ы .

Поначалу райские острова оправдывали ожидания (почти во всем, кроме цен), но на второй день отдыха случилось ЧП.

« Д е т и и г р а л и в с а л к и в о з л е н а ш е й в и л л ы . В к а к о й - т о м о м е н т с т а р ш и й с ы н з а б е ж а л в н у т р ь , с и л ь н о х л о п н у в д в е р ь ю , и т а с о в с е й с и л ы п р и ж а л а п а л е ц 4 - л е т н е й Е в е . М ы н е с р а з у п о н я л и , о т к у д а т а к о й н е ч е л о в е ч е с к и й к р и к , а к о г д а р а з ж а л и д в е р ь , п а л е ц у д о ч к и б ы л у ж е т е м н о - ф и о л е т о в о г о ц в е т а , в е с ь в к р о в и » , – рассказала туристка.

Нужен был врач, однако его на острове не оказалось – обнаружилась только аптечка. Рану забинтовали. Вечером все-таки приехал доктор, осмотрел, сказал, что ничего страшного. Но ночью девочке стало хуже, и на следующий день, заплатив за катер сумму, эквивалентную 40 тыс. руб. (со страховой компанией оперативно решить вопрос не удалось), семья отправилась в госпиталь в столицу Мальдивских островов Мале.

Но и там помочь не смогли – даже рентген, по словам туристки, не сделали. Выписали лишь мазь с антибиотиком, которая также ребенку не помогла.

« Н а с л е д у ю щ е е у т р о с т а л о п о н я т н о , ч т о д е л о п л о х о : Е в а н е с п а л а в с ю н о ч ь , о н а с т о н а л а , п а л е ц р а з д у л с я в т р и р а з а , в с я р у к а д о л о к т я с т а л а г о р я ч е й , т е м п е р а т у р а у д о ч к и п о ч т и н е с б и в а л а с ь . Я о т п р а в и л а с н и м к и н а ш е й р а н ы з н а к о м ы м в р а ч а м в М о с к в е — в е р д и к т и х б ы л т а к о й : с р о ч н о н а о п е р а ц и ю , в ы м о ж е т е п о т е р я т ь п а л е ц » , – с о о б щ и л а п о д р о б н о с т и м о с к в и ч к а .

Перелет из Мале в Москву стоил около миллиона рублей. Таких денег у семьи не было. Туристы за 10 минут оформили кредит и приобрели билеты на ближайший рейс:

« М ы у е з ж а л и , д а ж е н е у е з ж а л и , а у б е г а л и , в с л е з а х , о с т а в л я я о п л а ч е н н у ю е щ е н а с е м ь д н е й в и л л у » .

В столичной клинике врачи сообщили, что девочку привезли вовремя – промедление было очень опасно, поскольку в рану попала инфекция. Палец в итоге удалось спасти. А вот впечатления от райских островов у семьи останутся не самыми лучшими. И долг банку придется отдавать долго.

Ранее мы написали, что прикованного к больничной койке российского туриста оштрафовали за просрочку визы на Бали. Виктор попал в госпиталь после того, как сорвался с 25-метрового водопада. В настоящее время россиянина эвакуировали на родину.