На премиальном курорте не смогли помочь пострадавшему ребенку

Туристам пришлось взять миллион в кредит, чтобы сбежать с Мальдив в Москву
Семье из Москвы пришлось срочно прервать отпуск на Мальдивах и взять крупный кредит, чтобы вернуться в Россию: ребенок получил травму, а оказать качественную медицинскую помощь на островах не смогли.
Москвичи, по их признанию, выбрались в отпуск впервые за пять лет, поэтому на отдыхе решили не экономить – забронировали виллу на Мальдивах.
«Ничего, вернемся – заработаем», – успокаивали себя туристы.
Поначалу райские острова оправдывали ожидания (почти во всем, кроме цен), но на второй день отдыха случилось ЧП.
«Дети играли в салки возле нашей виллы. В какой-то момент старший сын забежал внутрь, сильно хлопнув дверью, и та со всей силы прижала палец 4-летней Еве. Мы не сразу поняли, откуда такой нечеловеческий крик, а когда разжали дверь, палец у дочки был уже темно-фиолетового цвета, весь в крови», – рассказала туристка.
Нужен был врач, однако его на острове не оказалось – обнаружилась только аптечка. Рану забинтовали. Вечером все-таки приехал доктор, осмотрел, сказал, что ничего страшного. Но ночью девочке стало хуже, и на следующий день, заплатив за катер сумму, эквивалентную 40 тыс. руб. (со страховой компанией оперативно решить вопрос не удалось), семья отправилась в госпиталь в столицу Мальдивских островов Мале.
Но и там помочь не смогли – даже рентген, по словам туристки, не сделали. Выписали лишь мазь с антибиотиком, которая также ребенку не помогла.
«На следующее утро стало понятно, что дело плохо: Ева не спала всю ночь, она стонала, палец раздулся в три раза, вся рука до локтя стала горячей, температура у дочки почти не сбивалась. Я отправила снимки нашей раны знакомым врачам в Москве — вердикт их был такой: срочно на операцию, вы можете потерять палец», – сообщила подробности москвичка.
Перелет из Мале в Москву стоил около миллиона рублей. Таких денег у семьи не было. Туристы за 10 минут оформили кредит и приобрели билеты на ближайший рейс:
«Мы уезжали, даже не уезжали, а убегали, в слезах, оставляя оплаченную еще на семь дней виллу».
В столичной клинике врачи сообщили, что девочку привезли вовремя – промедление было очень опасно, поскольку в рану попала инфекция. Палец в итоге удалось спасти. А вот впечатления от райских островов у семьи останутся не самыми лучшими. И долг банку придется отдавать долго.
Ранее мы написали, что прикованного к больничной койке российского туриста оштрафовали за просрочку визы на Бали. Виктор попал в госпиталь после того, как сорвался с 25-метрового водопада. В настоящее время россиянина эвакуировали на родину.