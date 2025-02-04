Как инициативы президента Турции скажутся на отдых в стране

Президент Турции призвал отельеров бороться с жадностью и пообещал чистки в турбизнесе
После трагедии в отеле Grand Kartal президент Турции Реджеп Эрдоган призвал бороться с жадностью в турбизнесе. По его словам, отельеры с каждым годом зарабатывают все больше денег на туристах, но при этом нередко забывают об инвестициях в безопасность и сервис.
«Нашему туристическому сектору нужно активно бороться с жадностью. Увеличивая число туристов и доходы, нельзя сокращать инвестиции в безопасность, комфорт и сервис. В прошлом году мы приняли 62 млн туристов и заработали 61 млрд долларов, превысив цели на 2024-й. Мы планируем достичь 65 млн отдыхающих и 64 млрд долларов дохода в 2025 году, а в будущем стремимся к 100 млрд. Для этого необходимо изменить менталитет. Подход, не придающий должного значения человеческой жизни и достоинству, не имеет шансов на успех, особенно в сфере туризма. Здоровое развитие сектора требует отсеивания ненадежных компаний. Надеюсь, что специалисты туристической отрасли извлекут уроки из трагедии в Болу», – заявил глава государства.
Министерство культуры и туризма Турции направило губернаторам всей провинции срочное распоряжение о закрытии отелей, работающих без лицензии. Первые результаты уже видны в двух популярных туристических городах. В Анталье было закрыто около 50 объектов размещения, большинство из которых расположены в районе Калеичи. Инспекторы проверяли не только наличие лицензий, но и соблюдение стандартов пожарной безопасности. Также десятки гостиниц перестали принимать туристов в Стамбуле.
В общей сложности в стране приостановили деятельность сотни отелей. При этом проверки еще продолжаются.