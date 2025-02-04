Как инициативы президента Турции скажутся на отдых в стране

После трагедии в отеле Grand Kartal президент Турции Реджеп Эрдоган призвал бороться с жадностью в турбизнесе. По его словам, отельеры с каждым годом зарабатывают все больше денег на туристах, но при этом нередко забывают об инвестициях в безопасность и сервис.

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« Н а ш е м у т у р и с т и ч е с к о м у с е к т о р у н у ж н о а к т и в н о б о р о т ь с я с ж а д н о с т ь ю . У в е л и ч и в а я ч и с л о т у р и с т о в и д о х о д ы , н е л ь з я с о к р а щ а т ь и н в е с т и ц и и в б е з о п а с н о с т ь , к о м ф о р т и с е р в и с . В п р о ш л о м г о д у м ы п р и н я л и 6 2 м л н т у р и с т о в и з а р а б о т а л и 6 1 м л р д д о л л а р о в , п р е в ы с и в ц е л и н а 2 0 2 4 - й . М ы п л а н и р у е м д о с т и ч ь 6 5 м л н о т д ы х а ю щ и х и 6 4 м л р д д о л л а р о в д о х о д а в 2 0 2 5 г о д у , а в б у д у щ е м с т р е м и м с я к 1 0 0 м л р д . Д л я э т о г о н е о б х о д и м о и з м е н и т ь м е н т а л и т е т . П о д х о д , н е п р и д а ю щ и й д о л ж н о г о з н а ч е н и я ч е л о в е ч е с к о й ж и з н и и д о с т о и н с т в у , н е и м е е т ш а н с о в н а у с п е х , о с о б е н н о в с ф е р е т у р и з м а . З д о р о в о е р а з в и т и е с е к т о р а т р е б у е т о т с е и в а н и я н е н а д е ж н ы х к о м п а н и й . Н а д е ю с ь , ч т о с п е ц и а л и с т ы т у р и с т и ч е с к о й о т р а с л и и з в л е к у т у р о к и и з т р а г е д и и в Б о л у » , – з а я в и л г л а в а г о с у д а р с т в а .

Министерство культуры и туризма Турции направило губернаторам всей провинции срочное распоряжение о закрытии отелей, работающих без лицензии. Первые результаты уже видны в двух популярных туристических городах. В Анталье было закрыто около 50 объектов размещения, большинство из которых расположены в районе Калеичи. Инспекторы проверяли не только наличие лицензий, но и соблюдение стандартов пожарной безопасности. Также десятки гостиниц перестали принимать туристов в Стамбуле.

В общей сложности в стране приостановили деятельность сотни отелей. При этом проверки еще продолжаются.