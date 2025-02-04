Как итальянцы относятся к русским девушкам

Российская тревел-блогерша пообщалась с итальянцем, который рассказал, что не советовал бы соотечественникам заводить отношения с русскими женщинами. Подробностями беседы она поделилась в своем блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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По словам итальянца, русские женщины слишком требовательны, а итальянцы не готовы к трудностям.

« Я н е с о в е т о в а л б ы м о и м з н а к о м ы м в с т р е ч а т ь с я с р у с с к и м и , п о т о м у ч т о з н а ю , о н и б ы н е п о т я н у л и э т о и т о л ь к о р а с с т р а и в а л и б ы д е в у ш к у » , — о б ъ я с н и л о н .

Ранее эта же блогерша описала Европу фразой «не так представляла себе». Автор публикации объяснила, что не разочаровалась в Италии, но поняла, что европейские страны слишком романтизированы.