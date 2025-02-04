Турэксперт дал советы, куда отправиться на отдых в марте

Россиянам посоветовали, куда отправиться на отдых в марте
Март — отличное время для поездок в Таиланд и на Кубу, рассказала NEWS.ru турэксперт и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее мнению, в этом месяце россиянам также подойдут путешествия в Индию, Египет, на Шри-Ланку и Мальдивы.
«Март — хороший период для поездки в Таиланд, Индию, на Шри-Ланку или Кубу. Также можно отправиться в Египет, выбрав безветренные бухты, или на Мальдивы. Если мы рассматриваем не только отдых на побережье, то здесь также стоит отметить Стамбул, погода начинает улучшаться, зимний период отходит, и есть замечательный шанс погреться под лучами солнца», — отметила турэксперт.
По словам Ансталь, выбор направления внутри России зависит от бюджета и предпочтений. Любителям экскурсионных маршрутов турэксперт посоветовала отправиться в исторические города, а тем, кто хочет насладиться морским воздухом, — прогуляться по набережным Сочи и Калининграда.
«Также можно съездить в Калининград, Минеральные Воды и на Алтай. И, конечно же, не стоит забывать про Байкал. Март — самое время для поездки на это чудо природы», — посоветовала тревел-блогер.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, когда могут возобновить туры в Абхазию из России. По мнению эксперта, безопасно отдохнуть в республике можно будет после президентских выборов, которые состоятся 15 февраля.