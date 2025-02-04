Турэксперт дал советы, куда отправиться на отдых в марте

Март — отличное время для поездок в Таиланд и на Кубу, рассказала NEWS.ru турэксперт и тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее мнению, в этом месяце россиянам также подойдут путешествия в Индию, Египет, на Шри-Ланку и Мальдивы.

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« М а р т — х о р о ш и й п е р и о д д л я п о е з д к и в Т а и л а н д , И н д и ю , н а Ш р и - Л а н к у и л и К у б у . Т а к ж е м о ж н о о т п р а в и т ь с я в Е г и п е т , в ы б р а в б е з в е т р е н н ы е б у х т ы , и л и н а М а л ь д и в ы . Е с л и м ы р а с с м а т р и в а е м н е т о л ь к о о т д ы х н а п о б е р е ж ь е , т о з д е с ь т а к ж е с т о и т о т м е т и т ь С т а м б у л , п о г о д а н а ч и н а е т у л у ч ш а т ь с я , з и м н и й п е р и о д о т х о д и т , и е с т ь з а м е ч а т е л ь н ы й ш а н с п о г р е т ь с я п о д л у ч а м и с о л н ц а » , — о т м е т и л а т у р э к с п е р т .

По словам Ансталь, выбор направления внутри России зависит от бюджета и предпочтений. Любителям экскурсионных маршрутов турэксперт посоветовала отправиться в исторические города, а тем, кто хочет насладиться морским воздухом, — прогуляться по набережным Сочи и Калининграда.

« Т а к ж е м о ж н о с ъ е з д и т ь в К а л и н и н г р а д , М и н е р а л ь н ы е В о д ы и н а А л т а й . И , к о н е ч н о ж е , н е с т о и т з а б ы в а т ь п р о Б а й к а л . М а р т — с а м о е в р е м я д л я п о е з д к и н а э т о ч у д о п р и р о д ы » , — п о с о в е т о в а л а т р е в е л - б л о г е р .

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин сообщил, когда могут возобновить туры в Абхазию из России. По мнению эксперта, безопасно отдохнуть в республике можно будет после президентских выборов, которые состоятся 15 февраля.