Турист посетил 12 стран и рассказал об отношении к русским

Российская тревел-блогерша побывала в 12 странах за год и раскрыла отношение местных жителей к русским. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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« К и т а й ц ы с ч и т а ю т н а с л у ч ш и м и д р у з ь я м и , н а д е ж н ы м и п а р т н е р а м и п о б и з н е с у , а н а ш а в н е ш н о с т ь д л я н и х с л у ж и т и д е а л о м к р а с о т ы б л а г о д а р я с л а в я н с к о м у т и п у л и ц а , с в е т л ы м в о л о с а м и г л а з а м » , — н а ч а л а о н а с П о д н е б е с н о й .

Также блогерша отметила любезность и доброжелательность людей в Азербайджане, Узбекистане, Турции, Франции, Исландии.

Противоположная ситуация в Норвегии, заметила россиянка. Хотя открытую неприязнь никто не высказывал, страна запретила въезд русским туристам. А вот в Швеции и Армении отношение к россиянам теплое.

« И з Е р е в а н а я п о л е т е л а в В е н е ц и ю и п у т е ш е с т в о в а л а п о И т а л и и . И т а л ь я н ц ы к а к в с е г д а , в м е р у р а д ы т у р и с т а м , в е д ь о н и н и к о г д а н е б ы л и с в е р х г о с т е п р и и м н ы м и , о н и у с е б я н а п е р в о м м е с т е » , — о б ъ я с н и л а о н а .

В Словении достаточно много русских людей, как и русских кафе и ресторанов, поделилась блогерша. В Венгрии к россиянам относятся уважительно, заверила она.

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Исландии и описала местную еду словами «придется разориться». Сливочный крем-суп с лобстерами и лангустинами в популярном ресторане Рейкьявика обошелся ей почти в две тысячи рублей.