Дипломат сообщил о развитии туристических отношений между РФ и Египтом

Идёт обсуждение по этой теме, сообщил российский посол в Каире Георгий Борисенко.

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По его словам, вопрос стал актуальным с учётом большого интереса со стороны соотечественников к поездкам в Египет и граждан северо-восточной африканской страны к посещению РФ. Дипломат также подчеркнул, что число россиян, посетивших египетскую территорию в 2024-м, выросло по сравнению с 2023 годом — там побывали около 1,6 млн человек. Это ориентировочные цифры, опубликованные египетским министерством туризма, отметил Борисенко.