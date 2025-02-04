«Кровь стынет в жилах». Турист назвал главный страх отдыха в Мексике

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Мексике и раскрыла свой главных страх во время поездки. Историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По ее словам, речь идет о бродячих собаках, которые часто ведут себя агрессивно и непредсказуемо. От таких стай никуда не скрыться на улицах, пожаловалась она.

« С т о и т с д е л а т ь т о л ь к о ш а г , к а к с л ы ш и ш ь р ы к , о т к о т о р о г о к р о в ь с т ы н е т в ж и л а х » , — з а м е т и л а р о с с и я н к а .

Ранее эта же тревел-блогерша описала бесящие ее особенности менталитета мексиканцев. В частности, она обратила внимание на их непунктуальность и чрезмерную общительность.