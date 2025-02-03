В первой половине февраля можно будет слетать в Египет за 25 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования появились бюджетные варианты перелетов из российской столицы в Египет на ближайшие даты. Наиболее доступные по цене варианты предлагаются на чартерных рейсах в Шарм-эль-Шейх.

Например, отправиться на этот курорт Красного моря из Москвы завтра, 4 февраля, авиакомпанией AZUR air, обратно – через 12 дней египетским перевозчиком AlMasria Universal Airlines предлагается за 25,1 тыс. руб. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 3 февраля. – Ред.)

Лишь на 1,4 тыс. руб. дороже – за 26,5 тыс. руб. – можно слетать в Шарм-эль-Шейх комбинацией чартерных рейсов Red Sea Airlines – туда – в пятницу, 7 февраля, и AlMasria – обратно – 16 февраля.

В обоих вариантах перевозка багажа включена в тариф.

Минимальная стоимость билетов на другой популярный курорт, Хургаду, на вылеты из Москвы в ближайшие даты – от 44 тыс. руб. round trip как на регулярных, так и на чартерных рейсах. Впрочем, еще накануне минувших выходных в системах бронирования встречались предложения по этому маршруту по ценам от 7,5 тыс. руб. в одну сторону и от 21–25 тыс. руб. туда-обратно. По всей видимости, бюджетные билеты были оперативно раскуплены, ведь в продажу, как правило, поступает ограниченное количество мест по сниженным тарифам. Авиакомпании и туроператоры – держатели блоков кресел на бортах реализуют их со скидками незадолго до дат вылетов, чтобы обеспечить приемлемую загрузку самолетов.

По всей видимости, одна из причин, по которой спрос на Египет на первую половину февраля приходится стимулировать спецпредложениями, – не самая теплая погода на курортах. По прогнозу на ближайшие 10 дней, в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде хотя и солнечно, но воздух днем не прогреется выше 22 градусов, а ночные температуры могут опускаться до 14. В Хургаде 5–6 февраля ожидаются порывы ветра до 18 м/с.