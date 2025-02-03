Тревел-блогер перечислила удивительные факты о Северной Корее

Российская тревел-блогерша перечислила факты о Северной Корее, которые удивят туристов. Своим мнением она поделилась в видео на странице @lucy_krutyak в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Россиянка отметила, что фотографироваться со скульптурами политических деятелей можно только по правилам — руки по швам. Кроме того, в стране нет рекламы, частных машин, но есть много люксовых автомобилей. Также у местных жителей нет доступа в мировой интернет, но есть свой внутренний интранет.

Действуют запреты на съемку в самолетах, музеях, военных объектах. В Северную Корею можно провозить электронику, однако ее надо регистрировать.

« О б щ а т ь с я с м е с т н ы м и н е л ь з я . В е р н е е , н е р е к о м е н д у е т с я , з а э т и м с л е д я т г и д ы » , — з а м е т и л а р о с с и я н к а .

Ранее стало известно, что более 1,5 тысячи российских туристов посетили Северную Корею в 2024 году. При этом Владивосток остается единственным городом России, откуда можно отправиться в азиатскую страну.