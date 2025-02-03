Путешественница рассказала, чем американки отличаются от русских женщин

Российская блогерша побывала в США и сравнила американских женщин с соотечественницами. Видео она поделилась на своей странице @jui.inusa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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По словам автора ролика, американки не носят длинные ресницы, идеально уложенные волосы и не делают гламурный маникюр. Она заверила, что женщинам в Америке все равно, как они выглядят.

« Ц е л л ю л и т , ж и в о т и к , б о л ь ш а я п о п а — и м п л е в а т ь . З н а е т е , ч т о ? Э т о д а ж е к р а с и в о » , — о б ъ я с н и л а б л о г е р ш а .

Россиянки же, на ее взгляд, никогда не носят короткое, если фигура не позволяет, и даже на пляже пытаются прикрыть тело.

Ранее российский путешественник побывал в США и сравнил американок и соотечественниц. Автор публикации заметил, что американки не такие, как россиянки.