Россиянка побывала в США и сравнила американок с соотечественницами

Российская блогерша побывала в США и сравнила американских женщин с соотечественницами. Видео она поделилась на своей странице @jui.inusa в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Путешественница рассказала, чем американки отличаются от русских женщин
© Lenta.ru

По словам автора ролика, американки не носят длинные ресницы, идеально уложенные волосы и не делают гламурный маникюр. Она заверила, что женщинам в Америке все равно, как они выглядят.

«Целлюлит, животик, большая попа им плевать. Знаете, что? Это даже красиво», объяснила блогерша.

Россиянки же, на ее взгляд, никогда не носят короткое, если фигура не позволяет, и даже на пляже пытаются прикрыть тело.

Ранее российский путешественник побывал в США и сравнил американок и соотечественниц. Автор публикации заметил, что американки не такие, как россиянки.

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