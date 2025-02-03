Анонсирован двухнедельный тур в Африку на самолете бизнес-класса

Туроператор LOTİ вызвал оживленную реакцию турбизнеса новым проектом – 14-дневным туром по Африке с посещением Каппадокии и Мальдив. Само по себе предложение не вызвало бы сенсации в качестве индивидуального тура под запрос, но LOTİ организует программу на лайнере Lujo BlackJet (Boeing 757 в компоновке с 72 креслами бизнес-класса. – Ред.). То есть ставит цель – под программу заполнить лайнер.

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Путешествие охватит шесть стран: турецкую Каппадокию, Руанду, Ботсвану, Замбию, Зимбабве, конечной точкой станут Мальдивы, где туристы отдохнут и вернутся обратно в Москву. Проживание – отели только 5 звезд, в аэропортах каждой страны предусмотрены фаст-треки, бизнес-залы и VIP-обслуживание. В программе заявлены ужины в уникальных локациях, «вечеринки с лучшими диджеями и селебрити без папарацци», а также, конечно, наблюдение за природой Африки: трекинги с гориллами, полеты на вертолетах над водопадом Виктория, сафари в саванне, и многое другое, чем можем удивить африканский континент. Даты путешествия определены – с 13 по 27 апреля, а цена в анонсе не указана, но, очевидно, исчисляется не одним миллионом рублей.

В LOTİ позиционируют проект как уникальное предложение.

« М ы н е п р о с т о т у р о п е р а т о р , а к о м п а н и я - т р е н д с е т т е р , п о э т о м у м а к с и м а л ь н о с т а р а е м с я у д и в л я т ь т у р и с т о в . В с ф е р е п р е м и а л ь н о г о о т д ы х а э т о с л о ж н о , к л и е н т ы т р е б о в а т е л ь н ы е и у ж е м н о г о е в и д е л и , м н о г о г д е б ы л и . А ф р и к а – э т о в с е е щ е н е и з в е д а н н о е н а п р а в л е н и е , с а м о б ы т н о е , а у т е н т и ч н о е , с о г р о м н ы м и в о з м о ж н о с т я м и в с е г м е н т е л ю к с . У ч и т ы в а я н а ш е к о н к у р е н т н о е п р е и м у щ е с т в о – п е р е л е т н а б и з н е с - д ж е т е , п о л у ч и л о с ь с о з д а т ь у н и к а л ь н о е п о с в о е й с у т и и у р о в н ю п р е д л о ж е н и е , а н а л о г о в к о т о р о м у н а р ы н к е н е т » , – п р о к о м м е н т и р о в а л а г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р т у р о п е р а т о р а А н н а С а м о й л е н к о .

Иностранные туроператоры иногда делают для своих VIP-клиентов туры по Африке на небольших частных самолетах, но это очень ограниченные предложения. В России похожих вариантов действительно нет, поэтому новый проект LOTİ сразу же привлек внимание и обсуждается на рынке. Например, в турагентстве Loyalty Travel, помимо уникальности и насыщенной программы, усмотрели еще один плюс для туристов – «невероятный нетворкинг». Впрочем, на этот счет есть и другое мнение: не все туристы, особенно способные оплатить такой тур, настроены на общение в поездках. Кроме того, не каждому по душе и такое интенсивное перемещение между странами.

« И д е я и н т е р е с н а я , н о з а п о л н и т ь 7 2 - м е с т н ы й б о р т – н е п р о с т а я з а д а ч а » , – с ч и т а ю т в « А Р Т - Т У Р » .

В LOTİ подчеркивают, что африканский вояж на Lujo BlackJet – это имиджевый проект. По словам Анны Самойленко, подготовка заняла почти год и в туре продумана каждая деталь – тонкая настройка логистики, эксклюзивные договоренности с лучшими отелями, выбор надежных партнеров.