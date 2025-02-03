Анонсирован двухнедельный тур в Африку на самолете бизнес-класса

Туроператор анонсировал двухнедельный тур в Африку на 72-местном самолете бизнес-класса
Туроператор LOTİ вызвал оживленную реакцию турбизнеса новым проектом – 14-дневным туром по Африке с посещением Каппадокии и Мальдив. Само по себе предложение не вызвало бы сенсации в качестве индивидуального тура под запрос, но LOTİ организует программу на лайнере Lujo BlackJet (Boeing 757 в компоновке с 72 креслами бизнес-класса. – Ред.). То есть ставит цель – под программу заполнить лайнер.
Путешествие охватит шесть стран: турецкую Каппадокию, Руанду, Ботсвану, Замбию, Зимбабве, конечной точкой станут Мальдивы, где туристы отдохнут и вернутся обратно в Москву. Проживание – отели только 5 звезд, в аэропортах каждой страны предусмотрены фаст-треки, бизнес-залы и VIP-обслуживание. В программе заявлены ужины в уникальных локациях, «вечеринки с лучшими диджеями и селебрити без папарацци», а также, конечно, наблюдение за природой Африки: трекинги с гориллами, полеты на вертолетах над водопадом Виктория, сафари в саванне, и многое другое, чем можем удивить африканский континент. Даты путешествия определены – с 13 по 27 апреля, а цена в анонсе не указана, но, очевидно, исчисляется не одним миллионом рублей.
В LOTİ позиционируют проект как уникальное предложение.
«Мы не просто туроператор, а компания-трендсеттер, поэтому максимально стараемся удивлять туристов. В сфере премиального отдыха это сложно, клиенты требовательные и уже многое видели, много где были. Африка – это все еще неизведанное направление, самобытное, аутентичное, с огромными возможностями в сегменте люкс. Учитывая наше конкурентное преимущество – перелет на бизнес-джете, получилось создать уникальное по своей сути и уровню предложение, аналогов которому на рынке нет», – прокомментировала генеральный директор туроператора Анна Самойленко.
Иностранные туроператоры иногда делают для своих VIP-клиентов туры по Африке на небольших частных самолетах, но это очень ограниченные предложения. В России похожих вариантов действительно нет, поэтому новый проект LOTİ сразу же привлек внимание и обсуждается на рынке. Например, в турагентстве Loyalty Travel, помимо уникальности и насыщенной программы, усмотрели еще один плюс для туристов – «невероятный нетворкинг». Впрочем, на этот счет есть и другое мнение: не все туристы, особенно способные оплатить такой тур, настроены на общение в поездках. Кроме того, не каждому по душе и такое интенсивное перемещение между странами.
«Идея интересная, но заполнить 72-местный борт – непростая задача», – считают в «АРТ-ТУР».
В LOTİ подчеркивают, что африканский вояж на Lujo BlackJet – это имиджевый проект. По словам Анны Самойленко, подготовка заняла почти год и в туре продумана каждая деталь – тонкая настройка логистики, эксклюзивные договоренности с лучшими отелями, выбор надежных партнеров.
«Этот тур не просто путешествие, а эксклюзивный опыт для тех, кто ценит высочайший уровень сервиса и готов открывать новые горизонты. Мы с нетерпением ждем момента, когда наши гости отправятся в это захватывающее приключение», – подчеркнула г-жа Самойленко, добавив, что интерес к предложению высокий и бронирования тура уже есть.