Авиакомпания Etihad Airways объявила распродажу на весенние рейсы, пообещав выгодно свозить россиян на популярные курорты из Москвы и Петербурга. Дисконт действует на перелеты с 1 марта по 30 июня 2025 года включительно. Купить билеты со скидками можно по 7 февраля.

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Редакция TourDom.ru подробнее изучила предложения перевозчика. Сама авиакомпания не обозначила размер скидки, но в сравнении с февральскими ценами снижение действительно существенное: по некоторым направлениям 20–25%. При этом в стоимость, как правило, включен багаж.

Зачастую round trip перевозчика является самым дешевым. Однако, как обычно, есть нюансы: все перелеты не прямые, а со стыковкой в главном хабе арабского перевозчика – в Абу-Даби. Те, кто хочет сэкономить и не боится лишней пересадки, могут поискать варианты.

Весной и в начале лета у Etihad Airways можно подобрать наиболее выгодные предложения на Шри-Ланку и Мальдивы. Для примера: слетать в Коломбо и вернуться обратно в марте реально за 60 тыс. руб., это почти на 40% дешевле, чем беспересадочный рейс «Аэрофлота», и на 15%, чем у Air Arabia (тоже с одной пересадкой). Перелет Москва – Мале обойдется у Etihad Airways в 62 тыс. руб., у «Аэрофлота» (единственный прямой) – 97,3 тыс.

А вот на Бали или Пхукет более интересные варианты нашли у China Eastern Airlines: в первом случае на 18% меньше, чем у арабского перевозчика, во втором – на 20% (правда, путь займет на несколько часов больше).

Если же ваша конечная цель – ОАЭ, то на распродаже вряд ли найдете выгодный вариант слетать из Москвы в Абу-Даби в марте и июне: при прочих равных выгоднее покупать у «Победы». Так, российский лоукостер в первый месяц весны предлагает билеты туда-обратно (с багажом) за 36 тыс. руб., а арабский перевозчик – за 51 тыс. А вот на апрель нашли у Etihad Airways варианты за 54 тыс. руб, а у всех других на аналогичные даты дороже.