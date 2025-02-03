Запуск новой системы въезда в ЕС снова отложили

Европейская система Entry/Exit System будет запущена не раньше ноября 2025-го. Многострадальную электронную новинку пытаются ввести в строй еще с 2023 года. Затем были обещания, что она заработает в 2024 году, но осенью из-за неготовности Германии, Франции и Нидерландов проект снова сдвинули вправо, правда на неопределенный срок. Сейчас появляются хотя бы какие-то временные ориентиры.

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О предположительных сроках, надо признаться, очень расплывчатых, сообщил генеральный директор порта Дувр Даг Баннистер. Он рассказал, что новые пограничные проверки будут введены не раньше ноября. Но если запуск и состоится в этот период, то не сразу на территории всего единого пространства, а поэтапно – в течение 6 месяцев.

EES – система электронной регистрации въезда в европейские страны, включающая проверки отпечатков пальцев и распознавания лиц на внешних границах Евросоюза. Новинка должна автоматически фиксировать места въезда и выезда, отказы в пересечении границы, рассчитывать срок пребывания и обнаруживать нарушителей визового режима. Для россиян, возможно, обновление грозит еще и сложностями – что будет с обладателями небиометрических пятилетних паспортов, непонятно.