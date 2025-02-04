Фестиваль прокалывания щек: самый шокирующий ритуал Таиланда

Фестивали в Таиланде славятся своей яркостью и самобытностью. Большинство туристов слышали о Сонгкране – знаменитом празднике воды и по совместительству тайском Новом годе, или Лойкратхонге, когда в небо запускают тысячи огненных фонариков. Но в этой статье «‎Рамблер» расскажет о популярном и диком для нашего понимания в тропическом королевстве празднестве.

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Фестиваль вегетарианцев на Пхукете – одно из самых шокирующих и загадочных событий в стране. Его участники – медиумы, находящиеся в состоянии транса – прокалывают свои щеки, язык и тело острыми предметами, ходят по углям, обливают себя горячим маслом и подвергают себя другим испытаниям. Несмотря на устрашающий вид, для местных жителей этот ритуал – не демонстрация силы, а древняя духовная практика, связанная с очищением и изгнанием злых духов.

Когда проходит: Даты меняются ежегодно в зависимости от китайского лунного календаря, обычно это октябрь.

Истоки и смысл фестиваля

Фестиваль вегетарианцев, или Tesagan Gin Je, проводится ежегодно на Пхукете в девятый лунный месяц по китайскому календарю. Хотя название указывает на отказ от мяса, сам праздник больше посвящен очищению тела и духа.

Корни фестиваля уходят в XIX век, когда китайские рабочие, трудившиеся на оловянных шахтах Пхукета, столкнулись с эпидемией малярии. По легенде, один из артистов китайской оперной труппы начал соблюдать строгий пост: отказался от мяса, алкоголя и других «нечистых» действий. Спустя несколько дней болезнь отступила. Тогда местные жители поверили, что очищение через пост приносит не только духовную пользу, но и физическое исцеление.

Постепенно к вегетарианской диете добавились более экстремальные ритуалы. Сегодня главные участники фестиваля – масонги (Ma Song), люди, через которых, как верят местные, во время праздника нисходят духи. Войдя в состояние транса, они подвергают свое тело серьезным испытаниям, чтобы забрать на себя бедствия и болезни других людей.

Ритуал самопрокалывания щек

Самый известный и ошеломляющий обряд фестиваля – ритуальное самопрокалывание (body piercing). Участники шествий прокалывают свои щеки и язык различными предметами:

длинными металлическими шпильками,

ножами, мечами, саблями,

зонтиками,

велосипедными рулями,

миниатюрными статуэтками божеств.

Некоторые масонги вонзают в тело сразу несколько десятков предметов. Несмотря на это, они продолжают двигаться с непроницаемым выражением лица, утверждая, что не чувствуют боли. Еще более удивительно то, что после завершения ритуала на их коже почти не остается следов ран, а кровотечение минимально. Местные жители считают, что этот ритуал защищает от болезней и очищает не только самих участников, но и всех, кто наблюдает за процессией.

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Другие экстремальные обряды фестиваля

Фестиваль включает не только шествия с прокалыванием тела. В течение девяти дней проходят и другие испытания:

Хождение по раскаленным углям – еще один обряд, демонстрирующий способность масонгов переносить боль;

Омовение в кипящем масле – участники обливают себя горячим растительным маслом и выходят из обряда без ожогов;

Ритуальное бичевание – в некоторых шествиях масонги наносят себе удары плетью или саблями, чтобы изгнать злых духов.

Правила фестиваля: что нужно знать путешественнику

Фестиваль длится девять дней. В это время местные жители не только наблюдают за шествиями, но и сами соблюдают ряд строгих правил:

Полный отказ от мяса, рыбы, алкоголя и продуктов животного происхождения. Ношение исключительно белой одежды – черные и яркие цвета считаются неподходящими для этого периода. Запрет на ссоры, агрессию, использование ненормативной лексики.

Женщинам, находящимся в менструальном цикле, запрещено приближаться к участникам ритуалов (традиционное суеверие).

Даже туристам, желающим просто наблюдать за процессией, рекомендуется соблюдать хотя бы часть этих традиций.

Фестиваль вегетарианцев – зрелище не для всех. Он подойдет тем, кто интересуется традиционной культурой Юго-Восточной Азии и жаждет воочию увидеть заморское дикарство. Однако тем, кто тяжело переносит вид крови или испытывает дискомфорт от подобных сцен, лучше выбрать другое время для посещения Пхукета.

При этом стоит помнить, что фестиваль – не туристическое шоу, а важное духовное событие для местных жителей. Нужно проявлять уважение и не рассматривать участников как аттракцион.

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