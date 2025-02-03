Цены на путешествия меняются в зависимости от сезона, спроса и праздников. Но если правильно выбрать время и направление, можно существенно сэкономить. Вот в какие месяцы стоит отправляться в отпуск, чтобы получить максимум за меньшие деньги.

Февраль – отличное время для пляжного отдыха в теплых странах. Египет предлагает доступные туры в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, где температура воздуха около +25°C, а море остается комфортным для купания. Также выгодно можно отдохнуть в ОАЭ: Дубай и Абу-Даби встречают туристов мягким климатом, а цены на перелеты и проживание заметно ниже, чем в высокий сезон.

В марте заканчивается пик сезона на горнолыжных курортах, и цены начинают снижаться. Это лучшее время, чтобы поехать на Розу Хутор, где все еще много снега, но уже меньше туристов. Также можно рассмотреть Шерегеш или курорты Европы, где весной появляются выгодные предложения на ски-пассы и проживание.

Как сэкономить на поездке в Дубай

Апрель идеально подходит для поездки в дальние страны. Например, на Кубе заканчивается высокий сезон, но погода остается отличной: теплый океан, солнце и сниженные цены на отели. В Индии в это время тоже можно найти бюджетные туры, особенно в Гоа, где бархатный сезон постепенно завершается, а туристов становится меньше.