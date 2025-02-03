Турэксперт назвала страну для идеального путешествия на День всех влюбленных

Тем, кто хочет порадовать свою половинку ко Дню всех влюбленных путешествием, стоит обратить внимание на Стамбул, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В разговоре с NEWS.ru турагент подчеркнула, что выходные дни после 14 февраля можно провести за прогулкой по историческим местам. По ее словам, тем, кто не хочет выезжать за границу, следует присмотреться к Санкт-Петербургу, Калининграду или Сочи.

В в ы х о д н ы е в Д е н ь в с е х в л ю б л е н н ы х м о ж н о п о с е т и т ь С а н к т - П е т е р б у р г , К а л и н и н г р а д и л и С о ч и . П о л ю б о в а т ь с я г о р о д о м с о с в о е й в т о р о й п о л о в и н к о й и п р о в е с т и к р а с и в о в р е м я . Т а к ж е , е с л и х о ч е т с я п о б ы т ь в д а л и о т г о р о д а , К а р е л и я с т а н е т з а м е ч а т е л ь н ы м в а р и а н т о м . З а г р а н и ц у м о ж н о о т п р а в и т ь с я в С т а м б у л и п р о в е с т и в ы х о д н ы е з а п р о г у л к о й п о и с т о р и ч е с к и м м е с т а м , — п о с о в е т о в а л а э к с п е р т .

Ансталь уточнила, что самым романтичным местом являются Мальдивы. Но, предупредила она, для этого придется брать отпуск. Чтобы не ехать далеко, отметила эксперт, можно остановиться в отеле Подмосковья.

Н о с а м о е г л а в н о е — п о с т а р а т ь с я з а п л а н и р о в а т ь с в о й о т д ы х з а р а н е е , п о с к о л ь к у м е с т а к а к п о Р о с с и и , т а к и п о з а р у б е ж ь ю в р а м к а х п р а з д н и к о в з а к а н ч и в а ю т с я д о с т а т о ч н о б ы с т р о , — з а к л ю ч и л а А н с т а л ь .

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что Китай имеет большой туристический потенциал. По его словам, в этой стране возможен и экскурсионный, и пляжный отдых. Кроме того, добавил он, в Китай удобно добираться, туда легко организовать групповой тур.