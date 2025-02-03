Россиянам дали советы, где романтично провести День всех влюбленных

Тем, кто хочет порадовать свою половинку ко Дню всех влюбленных путешествием, стоит обратить внимание на Стамбул, посоветовала тревел-блогер Наталия Ансталь. В разговоре с NEWS.ru турагент подчеркнула, что выходные дни после 14 февраля можно провести за прогулкой по историческим местам. По ее словам, тем, кто не хочет выезжать за границу, следует присмотреться к Санкт-Петербургу, Калининграду или Сочи.

Турэксперт назвала страну для идеального путешествия на День всех влюбленных
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В выходные в День всех влюбленных можно посетить Санкт-Петербург, Калининград или Сочи. Полюбоваться городом со своей второй половинкой и провести красиво время. Также, если хочется побыть вдали от города, Карелия станет замечательным вариантом. За границу можно отправиться в Стамбул и провести выходные за прогулкой по историческим местам, посоветовала эксперт.

Ансталь уточнила, что самым романтичным местом являются Мальдивы. Но, предупредила она, для этого придется брать отпуск. Чтобы не ехать далеко, отметила эксперт, можно остановиться в отеле Подмосковья.

Но самое главное постараться запланировать свой отдых заранее, поскольку места как по России, так и по зарубежью в рамках праздников заканчиваются достаточно быстро, заключила Ансталь.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что Китай имеет большой туристический потенциал. По его словам, в этой стране возможен и экскурсионный, и пляжный отдых. Кроме того, добавил он, в Китай удобно добираться, туда легко организовать групповой тур.