Авиакомпанию оштрафовали на 1,7 миллиона рублей за овербукинг

Суд вынес вердикт в пользу пассажиров по громкому случаю с овербукингом у авиакомпании FlyArystan. Летом прошлого года перевозчик оставил в аэропорту Астаны 12-летнюю девочку Зеле без взрослых. Она возвращалась домой в Уральск из США с языковых курсов вместе со своей сестрой и группой детей, которую вез взрослый сопровождающий. В столице Казахстана была пересадка, однако на внутренний рейс перевозчик подал судно меньшего размера, чем предполагалось изначально. В итоге кресел не хватило.

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Как утверждает сопровождающий, девочку отцепили от группы уже на моменте регистрации, сказав, что после решения технических проблем проведут ее на борт. Однако уже перед вылетом в салоне юной пассажирки не обнаружилось. Она осталась одна в неизвестном аэропорту и пережила большой стресс. Более того, она не смогла самостоятельно зарегистрироваться на рейс на следующий день и разместиться в гостинице, так как по закону это запрещено.

Когда случай был предан огласке, в компании FlyArystan публично принесли извинения и попытались решить вопрос в досудебном порядке, предложив компенсацию морального ущерба в размере 4 млн тенге. Но мама юной туристки пошла до конца.

В итоге суд назначил перевозчику штраф в 8,7 млн тенге (почти 1,7 млн руб. по сегодняшнему курсу). В эту сумму входит административный штраф и компенсация морального вреда. Адвокат семьи считает, что эта сумма небольшая для перевозчика, но все же ощутимая и неприятная.

Де-юре суд признал авиакомпанию виновной не в овербукинге – ответственности у них в законе за это нет, а в нарушении прав несовершеннолетнего пассажира – за непредоставление ему услуг гостиницы и трансфера.