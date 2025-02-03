Россияне смогут летать без пересадок на популярный курорт Вьетнама

Глава «Аэрофлота» Сергей Александровский анонсировал запуск рейсов во вьетнамский город Нячанг в конце марта. О том, что россияне смогут летать без пересадок на этот популярный курорт Азии, он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

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Сейчас крупнейший отечественный перевозчик выполняет рейсы только в один вьетнамский город — Хошимин. Самолеты летают туда три раза в неделю.

По словам Александровского, «Аэрофлот» также планирует расширить программу полетов на китайский остров Хайнань из Казани, Уфы и Санкт-Петербурга.

Ранее российский тревел-блогер назвал Вьетнам лучшей страной для удаленной работы. Он порекомендовал для жизни город Нячанг, в котором есть множество удобств, в том числе русские кафе и хорошие отели.