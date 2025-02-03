Российская путешественница побывала в Германии и рассказала о странных налогах в этой стране, из-за которых немцам «можно только посочувствовать». Своим мнением она поделилась в личном блоге «Одна в чужом городе» на платформе «Дзен».

« М о ж н о с к а з а т ь , ч т о н е м ц ы п о л г о д а р а б о т а ю т н а с в о е г о с у д а р с т в о , а п о л г о д а — н а с е б я . В с е г о н е м е ц к и м н а л о г о п л а т е л ь щ и к а м п р и х о д и т с я о п л а ч и в а т ь б о л е е 5 0 р а з н о о б р а з н ы х с б о р о в , к о т о р ы е о х в а т ы в а ю т п р а к т и ч е с к и в с е с т о р о н ы ж и з н е д е я т е л ь н о с т и о б щ е с т в а » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л а у в и д е н н о е р о с с и я н к а .

В частности, она рассказала, что немецкие муниципалитеты имеют право вводить на своих территориях так называемый налог на дождь. Он взимается с домовладельцев за отвод с их участков дождевой воды через общественную канализацию. Его сумма составляет 0,7 до 1,9 евро (примерно от 71 до 194 рублей) за квадратный метр в месяц.

Второй необычный налог в Германии — «на танцы». В XIX веке его платили организаторы балов, а в наши дни — владельцы дискотек, клубов и устроители концертов с танцами. Сумма сбора составляет 20 процентов с каждого проданного билета.

Кроме того, немцы платят налог на собак. Питомцы обходятся их владельцам от 90 до 120 евро (примерно от 9 до 12 тысяч рублей) в год (в зависимости от города проживания). Для потенциально опасных пород налог выше — от 600 до 900 евро (примерно от 61 до 91 тысячи рублей) в год.

Среди других непривычных для россиян налогов, о которых упомянула путешественница, — церковный налог, взнос за радио и телевидение, налог на покупку недвижимости, налог на второе жилье и налог на бездетность.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Германии, побеседовал с живущей там соотечественницей и описал некоторые местные законы фразой «русскому не понять». По его словам, немецкие правила особенно удивляют русского человека, привыкшего жить «с широко открытой душой».