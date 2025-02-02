Увидеть «Мону Лизу» теперь сможет не каждый посетитель Лувра

Директор французского музея Лувр Лоранс де Кар сообщила, что для попадания в отдельный зал с картиной «Джоконда» Леонардо да Винчи потребуется отдельный билет. Об этом она заявила в эфире радиостанции France Inter.

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« Б и л е т в Л у в р д а е т в а м д о с т у п к п о с т о я н н ы м к о л л е к ц и я м и в ы с т а в к а м , а е с л и в ы з а х о т и т е у в и д е т ь " М о н у Л и з у " , н у ж н о б у д е т о п л а т и т ь о т д е л ь н о д о с т у п к к а р т и н е » , — з а я в и л а о н а в и н т е р в ь ю .

Де Кар также сообщила, что «Джоконду», скорее всего, будут выставлять в Квадратном дворе Луврского дворца. Это позволит гостям спокойно полюбоваться шедевром.

Ранее стало известно, что картину «Мона Лиза» предложили перевезти из Парижа в Милан из-за износа Лувра. С таким предложением выступили власти Италии.