«Какой же обед без пива». Россиянин описал визит к фермеру в Венгрии

Российский путешественник побывал в венгерской деревне, зашел в гости к местному фермеру и описал визит фразой «какой же обед без пива?». Своей историей он поделился в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

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Автор публикации рассказал, что венгр по имени Винс и его жена придумали небольшой бизнес — они сделали свою ферму открытой для гостей и организовали там кафе. На ферме проживают куры, попугаи, павлины, поросята, кабаны и другие животные, а в заведении угощают местной едой.

Россиянин признался, что Винс не говорил ни на английском, ни на русском языке, поэтому на помощь ему пришел онлайн-переводчик. Фермер предложил блогеру попробовать главное венгерское блюдо — знаменитый лангош — и суп из рыбы.

« Л а н г о ш — э т о д о в о л ь н о в к у с н а я , н о о ч е н ь ж и р н а я е д а . М а л о т о г о , ч т о л е п е ш к а ж а р и т с я в к и п я щ е м м а с л е — т а к с в е р х у н а е е д о б а в л я е т с я е щ е и п р и л и ч н ы й с л о й м а й о н е з а » , — п о д е л и л с я п у т е ш е с т в е н н и к .

Вскоре Винс принес россиянину бутылку пива, которое, по его словам, «хорошо идет» с местной едой.

« Д о л ж е н п р и з н а т ь , ч т о в ж а р к и й д е н ь п е н н ы й н а п и т о к д е й с т в и т е л ь н о о к а з а л с я в е с ь м а к с т а т и . Д а и е д а у ж е н е к а з а л а с ь т а к о й ж и р н о й — э т о п р а в д а » , — п о р а д о в а л с я а в т о р , д о б а в и в , ч т о в е с ь о б е д о б о ш е л с я е м у в 3 т ы с я ч и ф о р и н т о в ( п р и м е р н о 7 5 0 р у б л е й ) .

Ранее этот же тревел-блогер побывал в деревенской столовой в Венгрии и описал свой обед фразой «когда кормят по-русски, вдвойне приятно». Официантка принесла ему русский гуляш и местную фруктовую водку.