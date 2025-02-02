Эксперт рассказал о влиянии закрытых отелей в Турции на сезон

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал предстоящий туристический сезон на фоне ситуации с закрытием отелей в провинции Бурса в Турции после пожара в Болу.

« Н а п о б е р е ж ь е т о л ь к о б о л е е 5 т ы с . о т е л е й . Д а ж е е с л и з а к р о е т с я 1 6 0 и б о л е е о т е л е й , т о р о с с и й с к и й р ы н о к н е п о ч у в с т в у е т э т о г о . Т е м б о л е е о н и н е з а к р ы в а ю т с я н а д о л г о . И м д а ё т с я о т 6 0 д о 9 0 д н е й н а и с п р а в л е н и е н е д о с т а т к о в . О н и п р о с т о п р о в е р я т п о ж а р н у ю с и г н а л и з а ц и ю , у л у ч ш а т ч т о - т о , и к 1 и ю н я в с ё б у д е т р а б о т а т ь » , — с ч и т а е т о н .

По мнению Мкртчяна, важно говорить не о количестве отелей, а о номерном фонде.

« В Т у р ц и и с р е д н и й о т е л ь с ч и т а е т с я в 3 0 0 — 4 0 0 н о м е р о в . Б о л ь ш о й — 6 0 0 н о м е р о в и б о л ь ш е . И з т е х о т е л е й , к о т о р ы е з а к р о ю т с я , б о л е е 1 0 0 и м е ю т д о 1 0 0 н о м е р о в . Э т о м а л е н ь к и е , м и н и - о т е л ь ч и к и » , — о б ъ я с н и л э к с п е р т .

Ранее власти Турции опечатали более 160 отелей в провинции Бурса на западе страны после трагедии в Болу.

Известно также, что среди опечатанных объектов также и гостиничные дома, расположенные на горнолыжном курорте Улудаг.