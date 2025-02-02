Эксперт рассказал о влиянии закрытых отелей в Турции на сезон

В Альянсе турагентств рассказали о влиянии закрытых отелей в Турции на сезон
Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян прокомментировал предстоящий туристический сезон на фоне ситуации с закрытием отелей в провинции Бурса в Турции после пожара в Болу.
«На побережье только более 5 тыс. отелей. Даже если закроется 160 и более отелей, то российский рынок не почувствует этого. Тем более они не закрываются надолго. Им даётся от 60 до 90 дней на исправление недостатков. Они просто проверят пожарную сигнализацию, улучшат что-то, и к 1 июня всё будет работать», — считает он.
По мнению Мкртчяна, важно говорить не о количестве отелей, а о номерном фонде.
«В Турции средний отель считается в 300—400 номеров. Большой — 600 номеров и больше. Из тех отелей, которые закроются, более 100 имеют до 100 номеров. Это маленькие, мини-отельчики», — объяснил эксперт.
Ранее власти Турции опечатали более 160 отелей в провинции Бурса на западе страны после трагедии в Болу.
Известно также, что среди опечатанных объектов также и гостиничные дома, расположенные на горнолыжном курорте Улудаг.