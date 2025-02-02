Путешественница рассказала, какие российские продукты любят в Китае

Россиянка побывала в Китае и рассказала, что жители Поднебесной без ума от продуктов, которые продаются в специальных русских магазинах. Девушка зашла в один из таких супермаркетов в Пекине и поразилась обилию знакомых товаров.

« О ч е н ь м н о г о н а ш е г о р о с с и й с к о г о ш о к о л а д а , н а и б о л ь ш и м с п р о с о м п о л ь з у е т с я « А л е н к а » . Н е т о л ь к о п о т о м у ч т о о н в к у с н ы й , а и з - з а а с с о ц и а ц и и с Р о с с и е й и н а ш е й к у л ь т у р о й . Ш о к о л а д « А л е н к а » д а в н о я в л я е т с я т а к н а з ы в а е м о й в и з и т н о й к а р т о ч к о й Р о с с и и д л я и н о с т р а н ц е в , е с л и г о в о р и т ь п р о е д у , е г о ч а с т о б е р у т н а с у в е н и р ы и г о с т и н ц ы » , – п р и з н а л а с ь а в т о р Д з е н - к а н а л а « Л а й к Т р э в е л П У Т Е Ш Е С Т В И Я » .

Как отмечает девушка, одной из причин высокого спроса является привлекательная упаковка. В Китае существует культ славянской внешности, и подобный дизайн с русской девочкой вызывает у покупателей особый интерес.

Среди других востребованных товаров – вафли, галеты и печенье со вкусом пломбира, а также сухое молоко, которое в Китае особенно ценится. При этом местное молоко чаще бывает соевым, тогда как российская продукция отличается составом и вкусом.

Популярностью пользуется и российская колбаса. Китайцы любят мясную продукцию, но традиционно предпочитают острые блюда с большим количеством специй и усилителей вкуса. Российские колбасы для них – это деликатес с «чистым» составом.

Кроме того, на полках можно найти мед, а также торты и банки с медовиком в виде матрешек – необычное оформление привлекает внимание китайских покупателей.

Особый интерес вызывают соленые огурцы «Дядя Ваня», а также алкогольные напитки, такие как пиво и квас. Однако наибольший ажиотаж связан с красной и черной икрой.