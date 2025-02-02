Путешественница рассказала, какие российские продукты любят в Китае

Россиянка побывала в Китае и рассказала, какие продукты из РФ там на вес золота
Россиянка побывала в Китае и рассказала, что жители Поднебесной без ума от продуктов, которые продаются в специальных русских магазинах. Девушка зашла в один из таких супермаркетов в Пекине и поразилась обилию знакомых товаров.
«Очень много нашего российского шоколада, наибольшим спросом пользуется «Аленка». Не только потому что он вкусный, а из-за ассоциации с Россией и нашей культурой. Шоколад «Аленка» давно является так называемой визитной карточкой России для иностранцев, если говорить про еду, его часто берут на сувениры и гостинцы», – призналась автор Дзен-канала «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ».
Как отмечает девушка, одной из причин высокого спроса является привлекательная упаковка. В Китае существует культ славянской внешности, и подобный дизайн с русской девочкой вызывает у покупателей особый интерес.
Среди других востребованных товаров – вафли, галеты и печенье со вкусом пломбира, а также сухое молоко, которое в Китае особенно ценится. При этом местное молоко чаще бывает соевым, тогда как российская продукция отличается составом и вкусом.
Популярностью пользуется и российская колбаса. Китайцы любят мясную продукцию, но традиционно предпочитают острые блюда с большим количеством специй и усилителей вкуса. Российские колбасы для них – это деликатес с «чистым» составом.
Кроме того, на полках можно найти мед, а также торты и банки с медовиком в виде матрешек – необычное оформление привлекает внимание китайских покупателей.
Особый интерес вызывают соленые огурцы «Дядя Ваня», а также алкогольные напитки, такие как пиво и квас. Однако наибольший ажиотаж связан с красной и черной икрой.
«Понятно, что сами китайцы вряд ли отличат по вкусу, тем более они привыкли есть соевые продукты, возможно даже, что имитированная икра им нравится намного больше настоящей. Я не стала раскрывать правду и промолчала», – подытожила автор статьи.