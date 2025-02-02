Россияне снова активно бронируют туры в Абхазию

Она уточнила, что спрос на данное направление снижался в ноябре прошлого года из-за протестных акций в республике. Однако в настоящее время россияне с большим энтузиазмом бронируют туры.

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В н о я б р е с п р о с у п а л н а п р о ц е н т о в 1 5 % . Н о в д е к а б р е с и т у а ц и я и з м е н и л а с ь , и с е й ч а с м ы в и д и м а к т и в н о с т ь б р о н и р о в а н и я , к а к в п р е д ы д у щ и е г о д ы . В ц е л о м , с у д в о е н н о й э н е р г и е й , — р а с с к а з а л а в и н т е р в ь ю т е л е к а н а л у «Россия» Лолуа.

Во время рабочей поездки в Абхазию в начале февраля Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента России, заявил, что туристический поток может достичь рекордных уровней, если предвыборные вопросы в республике будут решены законным путем.

Выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля в связи с политическим кризисом и протестами, которые произошли в стране в декабре прошлого года.

Ранее писали, что для россиян отдых в Абхазии становится негостеприимным.

Сообщалось также, во сколько обойдется гастротур по республике.