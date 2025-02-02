Россияне снова активно бронируют туры в Абхазию

Россияне активно бронируют туры в Абхазию
Она уточнила, что спрос на данное направление снижался в ноябре прошлого года из-за протестных акций в республике. Однако в настоящее время россияне с большим энтузиазмом бронируют туры.
В ноябре спрос упал на процентов 15%. Но в декабре ситуация изменилась, и сейчас мы видим активность бронирования, как в предыдущие годы. В целом, с удвоенной энергией, — рассказала в интервью телеканалу «Россия» Лолуа.
Во время рабочей поездки в Абхазию в начале февраля Сергей Кириенко, первый заместитель главы администрации президента России, заявил, что туристический поток может достичь рекордных уровней, если предвыборные вопросы в республике будут решены законным путем.
Выборы президента Абхазии назначены на 15 февраля в связи с политическим кризисом и протестами, которые произошли в стране в декабре прошлого года.
Ранее писали, что для россиян отдых в Абхазии становится негостеприимным.
Сообщалось также, во сколько обойдется гастротур по республике.