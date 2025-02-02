«Не цивильная Европа». Российская путешественница описала поезда в Мексике

Российская путешественница Марина Ершова побывала в Мексике и рассказала об удививших ее особенностях местных поездов. Своей историей она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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« Б у д ь т е г о т о в ы , ч т о м е к с и к а н с к а я ж е л е з н а я д о р о г а — э т о в а м н е ц и в и л ь н а я Е в р о п а , г д е п о е з д а п р и х о д я т в о в р е м я , а в а г о н - р е с т о р а н п р е д л а г а е т н о р м а л ь н ы е б л ю д а . З д е с ь в с е п р о щ е и н а м н о г о " и н т е р е с н е е " » , — т а к и м и ф р а з а м и о п и с а л а у в и д е н н о е р о с с и я н к а .

По ее словам, в местных поездах путешественников ждет вкус приключений, запах пыли и, возможно, скрытый груз в соседнем вагоне, даже если поезд пассажирский. Знакомый мексиканец рассказал блогерше, что наркокартели в этой латиноамериканской стране используют железную дорогу как способ перемещения своих запрещенных грузов.

« П о е з д а — и д е а л ь н а я ш и р м а : о г р о м н ы е с о с т а в ы , т ы с я ч и в а г о н о в , к о т о р ы е н е т а к - т о п р о с т о п р о в е р и т ь . К а к г о в о р и т с я , " г р у з и д е т п о р а с п и с а н и ю " , н о в о т о е г о с о д е р ж и м о м з н а ю т д а л е к о н е в с е » , — п о я с н и л а о н а .

Ершова добавила, что в Мексике есть и поезда для туристов, но цены на билеты на них начинаются от 100 евро (около 10 тысяч рублей) в одну сторону. При этом за удобные кресла, панорамные окна и еду в вагоне-ресторане придется доплачивать.

« В и т о г е п о е з д к а с т а н о в и т с я д о р о г у щ и м у д о в о л ь с т в и е м , б о л ь ш е п о д х о д я щ и м д л я б о г а т е е в , к о т о р ы м н е к у д а д е в а т ь д е н ь г и » , — п о с е т о в а л а п у т е ш е с т в е н н и ц а .

Ранее эта же тревел-блогерша описала бесящие ее особенности менталитета мексиканцев. В частности, она обратила внимание на их непунктуальность и чрезмерную общительность.