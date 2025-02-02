Туристов из России предупредили о мошенниках в Абхазии

С самым распространенным видом мошенничества в Абхахии туристы из России могут столкнуться уже при попытке въезда в страну, заявила турагент Лара Ковалькова.

© ГлагоL

Как сообщает АБН24, речь идет об услуге так называемого ускоренного проезда государственной границы. Предприимчивые абхазы предлагают провезти туристов через границы быстро и всего лишь за тысячу рублей.

« Н а с а м о м д е л е э т и л ю д и — м о ш е н н и к и . Н е л ь з я и м в е р и т ь , е с л и н е х о ч е т с я в ы б р а с ы в а т ь д е н ь г и н а в е т е р » , — п р е д у п р е д и л а т у р а г е н т .

Ранее «ГлагоL» сообщал, что по итогу 2024 года самым посещаемым туристами континентом стала Европа. Старый свет посетили 747 млн туристов. Самой посещаемой страной специалисты назвали Францию, куда приехали 100 млн туристов. Их привлекли летние Олимпийские игры, повторное открытие знаменитого собора Парижской Богоматери и 80-я годовщина высадки союзников в Нормандии.