К летнему сезону туристам в Абхазии пообещали аэропорт
После визита в Абхазию первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко снова заговорили о перспективах туристического сезона в этом году. Чиновник пообещал, что доступность страны для гостей в ближайшем будущем значительно улучшится.
Он заявил, что аэропорт Сухуми должен начать принимать регулярные рейсы из регионов России в мае. Сейчас в Абхазию можно попасть только наземным транспортом, так как воздушная гавань в столице республики закрыта с 1993 года. Разговоры о ее восстановлении идут не один год, но сроки постоянно сдвигаются.
«Аэропорт дорог к туристическому сезону, – подчеркнул Кириенко. – Поэтому принципиально важно, чтобы строители выполнили свои обязательства к 1 мая. А для этого надо уже в феврале принять первый тестовый рейс».
Примерно о тех же сроках речь шла еще в ноябре до всем известных волнений в Абхазии.
Еще одна важная задача – расширение пропускной способности пункта Псоу (с российской стороны – Адлер). Сейчас он рассчитан на 28 тыс. человек и 1,5 тыс. автомобилей в сутки, что гораздо ниже реального потока, особенно в туристический сезон. Это самый загруженный КПП в РФ. «Даже больше, чем в Шереметьево», – сказал Кириенко. Для его расширения выделено 10 млрд руб. Возможности увеличатся в разы, но в основном для транспорта.
Это всё планы долгосрочные. А к лету здесь планируются «быстрые улучшения»: должно вырасти число туалетов, появится достаточное количество удобных скамеек и источников питьевой воды. Кроме того, необходимо разработать понятную навигацию и ускорить процесс заполнения таможенных документов. А после завершения полной реконструкции пропускную способность пункта обещают увеличить до 80,5 тыс. человек и более 14 тыс. автомобилей в сутки.
По мнению Сергея Кириенко, эти меры в сочетании с политической стабильностью позволят Абхазии в 2025 году поднять турпоток, 98% которого обеспечивают россияне, до рекордного уровня. Пока же фиксируется снижение показателей. Так, по данным Минтуризма республики, за первую половину января Новоафонскую пещеру посетили на 23%, а реликтовый национальный парк вокруг озера Рица – в 2 раза меньше человек, чем годом ранее.
Все в руках «мудрого абхазского народа»:
«Без попыток решать вопросы силовым путем у туристов, которые любят Абхазию и мечтают провести свой летний отдых тут, все встанет на свои места», – резюмировал Кириенко.
Ранее TourDom писал, что российские туристы стали ездить в Турцию чаще, чем в Абхазию.