К летнему сезону туристам в Абхазии пообещали аэропорт

После визита в Абхазию первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко снова заговорили о перспективах туристического сезона в этом году. Чиновник пообещал, что доступность страны для гостей в ближайшем будущем значительно улучшится.

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Он заявил, что аэропорт Сухуми должен начать принимать регулярные рейсы из регионов России в мае. Сейчас в Абхазию можно попасть только наземным транспортом, так как воздушная гавань в столице республики закрыта с 1993 года. Разговоры о ее восстановлении идут не один год, но сроки постоянно сдвигаются.

« А э р о п о р т д о р о г к т у р и с т и ч е с к о м у с е з о н у , – п о д ч е р к н у л К и р и е н к о . – П о э т о м у п р и н ц и п и а л ь н о в а ж н о , ч т о б ы с т р о и т е л и в ы п о л н и л и с в о и о б я з а т е л ь с т в а к 1 м а я . А д л я э т о г о н а д о у ж е в ф е в р а л е п р и н я т ь п е р в ы й т е с т о в ы й р е й с » .

Примерно о тех же сроках речь шла еще в ноябре до всем известных волнений в Абхазии.

Еще одна важная задача – расширение пропускной способности пункта Псоу (с российской стороны – Адлер). Сейчас он рассчитан на 28 тыс. человек и 1,5 тыс. автомобилей в сутки, что гораздо ниже реального потока, особенно в туристический сезон. Это самый загруженный КПП в РФ. «Даже больше, чем в Шереметьево», – сказал Кириенко. Для его расширения выделено 10 млрд руб. Возможности увеличатся в разы, но в основном для транспорта.

Это всё планы долгосрочные. А к лету здесь планируются «быстрые улучшения»: должно вырасти число туалетов, появится достаточное количество удобных скамеек и источников питьевой воды. Кроме того, необходимо разработать понятную навигацию и ускорить процесс заполнения таможенных документов. А после завершения полной реконструкции пропускную способность пункта обещают увеличить до 80,5 тыс. человек и более 14 тыс. автомобилей в сутки.

По мнению Сергея Кириенко, эти меры в сочетании с политической стабильностью позволят Абхазии в 2025 году поднять турпоток, 98% которого обеспечивают россияне, до рекордного уровня. Пока же фиксируется снижение показателей. Так, по данным Минтуризма республики, за первую половину января Новоафонскую пещеру посетили на 23%, а реликтовый национальный парк вокруг озера Рица – в 2 раза меньше человек, чем годом ранее.

Все в руках «мудрого абхазского народа»:

« Б е з п о п ы т о к р е ш а т ь в о п р о с ы с и л о в ы м п у т е м у т у р и с т о в , к о т о р ы е л ю б я т А б х а з и ю и м е ч т а ю т п р о в е с т и с в о й л е т н и й о т д ы х т у т , в с е в с т а н е т н а с в о и м е с т а » , – р е з ю м и р о в а л К и р и е н к о .

Ранее TourDom писал, что российские туристы стали ездить в Турцию чаще, чем в Абхазию.