Стало известно, из-за чего туристы просидели 12 часов в аэропорту Аль-Мактум

Пассажиры рейса А4-5088 просидели 12 часов в аэропорту Аль-Мактум в ожидании вылета рейса Дубай – Сочи. Первоначально борт «Азимута» должен был улететь в субботу в 16:10. Он прибыл в воздушную гавань из Кубани за час до этого. Однако отправку отложили на 3 часа. Людям выдали еду.

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Как утверждают пассажиры, в 20 часов их в итоге посадили в суперджет. Борт сделал круг по аэродрому, но по техническим причинам вернулся обратно на стоянку. В салоне туристы провели несколько часов, но так никуда и не улетели. Их увезли на автобусе обратно в терминал.

Далее вновь последовали часы ожидания в чистой зоне. После того как время задержки превысило 6 часов, люди начали требовать заселения в отель, но долго не могли найти представителя авиакомпании. В итоге пассажиры, среди которых были дети и пожилые, не получили мест для размещения. Перевозчик еще раз предоставил питание в местном фастфуде.

Судя по данным Flightradar, в аэропорт ОАЭ был направлен резервный борт. Первоначальный же суперджет, который вчера выполнял разворотный рейс в Аль-Мактум, все еще находится в арабской воздушной гавани.

Рейс с пассажирами вылетел в Россию лишь ранним утром воскресенья. В 08:40 он приземлился в аэропорту Сочи. Как утверждают пассажиры, они собираются подать коллективный иск против авиакомпании за некачественное обслуживание.