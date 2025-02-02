Россиянка посетила 12 стран и рассказала, как принимают русских за рубежом

Россиянка за год посетила 12 стран и рассказала, где к туристам из РФ относятся дружелюбно, а где могут возникнуть сложности. По словам путешественницы, в большинстве зарубежных государств отношение к россиянам остается нейтральным или позитивным.

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Несмотря на официальное ограничение на въезд для российских туристов, путешественнице удалось без проблем попасть в Норвегию, прилетев из Исландии. В Осло она не столкнулась с негативным отношением, но подчеркнула, что в связи с закрытием границ выбирать страну для отдыха сейчас не самое лучшее решение.

В Швеции, по словам туристки, многие жители сохраняют связи с РФ: у кого-то остались в нашей стране родственники, кто-то вел там бизнес.

« В Г е т е б о р г е и С т о к г о л ь м е н а б л ю д а л а д о б р о ж е л а т е л ь н о е о т н о ш е н и е м е с т н ы х ж и т е л е й . М н о г и е ш в е д ы с о х р а н и л и т е п л ы е в о с п о м и н а н и я о с о т р у д н и ч е с т в е с Р о с с и е й , а н е к о т о р ы е д а ж е в ы р а ж а л и п о з и т и в н о е м н е н и е о с т р а н е п р и л и ч н о м о б щ е н и и » , – п е р е д а е т м н е н и е д е в у ш к и к а н а л « Л а й к Т р э в е л П У Т Е Ш Е С Т В И Я » .

Рейкьявик удивил большим количеством русскоязычных жителей. По словам путешественницы, российское образование в Исландии ценится, а знание языка помогает устроиться на работу. Об этом рассказал наш соотечественник, работающий фельдшером. Кроме того, владельцем одной из сетей супермаркетов оказался русскоговорящий предприниматель.

Любляна оставила нейтральные впечатления. Россиянка отметила, что в городе живет много русскоязычных, есть кафе с привычной кухней. Однако Словения больше подходит для жизни, чем для активного туризма, хотя природа там действительно впечатляющая.

Париж опроверг стереотипы о негативном отношении к россиянам. В центре города по-прежнему встречаются русские меню, а местные жители дружелюбны. Один из запомнившихся эпизодов – встреча с русской пенсионеркой, игравшей на аккордеоне «Катюшу» на улицах французской столицы.

Путешественница отметила, что в целом за границей к россиянам относятся спокойно, а в некоторых странах даже проявляют особый интерес к происходящему в РФ.

Кроме того, российская туристка побывала в Армении. В Ереване путешественница столкнулась с тщательной проверкой на границе из-за визита в Азербайджан ранее. Однако после вопросов о целях поездки ее без проблем пропустили. В целом Армения произвела впечатление гостеприимной страны, а местные жители оказались открытыми и дружелюбными.

Также путешественнице удалось посетить Китай, Узбекистан, Турцию. В этих странах русскоязычному населению особенно рады, а местные жители проявляют дружелюбное отношение и искреннюю заботу о гражданах нашей страны.

Ранее россиянка рассказала, чем шокировали ее женщины в Норвегии. Она отметила, что местные женщины не испытывают стеснения в ситуациях, которые в РФ сочли бы неприличными.