Россиянка посетила 12 стран: как принимают русских за рубежом
Россиянка за год посетила 12 стран и рассказала, где к туристам из РФ относятся дружелюбно, а где могут возникнуть сложности. По словам путешественницы, в большинстве зарубежных государств отношение к россиянам остается нейтральным или позитивным.
Несмотря на официальное ограничение на въезд для российских туристов, путешественнице удалось без проблем попасть в Норвегию, прилетев из Исландии. В Осло она не столкнулась с негативным отношением, но подчеркнула, что в связи с закрытием границ выбирать страну для отдыха сейчас не самое лучшее решение.
В Швеции, по словам туристки, многие жители сохраняют связи с РФ: у кого-то остались в нашей стране родственники, кто-то вел там бизнес.
«В Гетеборге и Стокгольме наблюдала доброжелательное отношение местных жителей. Многие шведы сохранили теплые воспоминания о сотрудничестве с Россией, а некоторые даже выражали позитивное мнение о стране при личном общении», – передает мнение девушки канал «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ».
Рейкьявик удивил большим количеством русскоязычных жителей. По словам путешественницы, российское образование в Исландии ценится, а знание языка помогает устроиться на работу. Об этом рассказал наш соотечественник, работающий фельдшером. Кроме того, владельцем одной из сетей супермаркетов оказался русскоговорящий предприниматель.
Любляна оставила нейтральные впечатления. Россиянка отметила, что в городе живет много русскоязычных, есть кафе с привычной кухней. Однако Словения больше подходит для жизни, чем для активного туризма, хотя природа там действительно впечатляющая.
Париж опроверг стереотипы о негативном отношении к россиянам. В центре города по-прежнему встречаются русские меню, а местные жители дружелюбны. Один из запомнившихся эпизодов – встреча с русской пенсионеркой, игравшей на аккордеоне «Катюшу» на улицах французской столицы.
Путешественница отметила, что в целом за границей к россиянам относятся спокойно, а в некоторых странах даже проявляют особый интерес к происходящему в РФ.
Кроме того, российская туристка побывала в Армении. В Ереване путешественница столкнулась с тщательной проверкой на границе из-за визита в Азербайджан ранее. Однако после вопросов о целях поездки ее без проблем пропустили. В целом Армения произвела впечатление гостеприимной страны, а местные жители оказались открытыми и дружелюбными.
Также путешественнице удалось посетить Китай, Узбекистан, Турцию. В этих странах русскоязычному населению особенно рады, а местные жители проявляют дружелюбное отношение и искреннюю заботу о гражданах нашей страны.
Ранее россиянка рассказала, чем шокировали ее женщины в Норвегии. Она отметила, что местные женщины не испытывают стеснения в ситуациях, которые в РФ сочли бы неприличными.