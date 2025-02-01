Путешественница рассказала, чем шокировали ее женщины в Норвегии

Жительница России, посетившая Норвегию, рассказала о культурных различиях, которые ее удивили. По ее словам, местные женщины не испытывают стеснения в ситуациях, которые в РФ сочли бы неприличными.

В первую очередь россиянку поразила раскованность норвежек: они не заботятся о том, как выглядят со стороны. Им, к примеру, все равно, если во время езды на велосипеде задирается юбка. В Норвегии женщины любого возраста могут поправлять белье прямо на улице, не испытывая неловкости.

« В Р о с с и и з а т а к о е п о в е д е н и е б ы л о б ы с т ы д н о , н о в О с л о э т о н и к о г о н е с м у щ а е т . З д е с ь п р о с т о н е п р и н я т о з а д у м ы в а т ь с я о т о м , ч т о п о д у м а ю т о к р у ж а ю щ и е » , – п е р е д а е т с л о в а п у т е ш е с т в е н н и ц ы д з е н - к а н а л « Л а й к Т р э в е л П У Т Е Ш Е С Т В И Я » .

Еще один момент, который удивил туристку, – норвежки не скрывают возраст. Они не закрашивают седину и редко прибегают к пластической хирургии. В то же время в стране популярен бодипозитив: женщины не стесняются носить открытую одежду, а на упаковках нижнего белья печатают снимки моделей без ретуши.

Поразил россиянку и городской пляж в Осло, расположенный прямо напротив оперы.

« Ж е н щ и н ы в с е х в о з р а с т о в в к у п а л ь н и к а х г у л я ю т п о н а б е р е ж н о й в ц е н т р е г о р о д а . П р е д с т а в ь т е , е с л и б ы в М о с к в е и л и П е т е р б у р г е с д е л а л и т а к ж е . У н а с э т о б ы л о б ы в о с п р и н я т о с о в с е м и н а ч е » , – п о д ч е р к н у л а т у р и с т к а .

Необычным для путешественницы показалось и отношение норвежек к цветам: здесь женщины часто покупают их сами, не дожидаясь подарков от мужчин. Также в Осло повсеместно можно увидеть женщин за бокалом вина или пива даже в будний день.

« Л и ч н о д л я м е н я м н о г и е в е щ и в и х п о в е д е н и и к а ж у т с я с т р а н н ы м и , н о д л я н и х э т о а б с о л ю т н а я н о р м а » , – з а к л ю ч и л а п у т е ш е с т в е н н и ц а .

Ранее побывавшая в Европе россиянка назвала 5 причин, почему в России жить лучше. Например, трудоустройство за границей является сложной процедурой, так как вакантных должностей не так много.