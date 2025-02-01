Путешественница рассказала, чем шокировали ее женщины в Норвегии

Россиянка рассказала, чем шокировали ее женщины в Норвегии
Жительница России, посетившая Норвегию, рассказала о культурных различиях, которые ее удивили. По ее словам, местные женщины не испытывают стеснения в ситуациях, которые в РФ сочли бы неприличными.
В первую очередь россиянку поразила раскованность норвежек: они не заботятся о том, как выглядят со стороны. Им, к примеру, все равно, если во время езды на велосипеде задирается юбка. В Норвегии женщины любого возраста могут поправлять белье прямо на улице, не испытывая неловкости.
«В России за такое поведение было бы стыдно, но в Осло это никого не смущает. Здесь просто не принято задумываться о том, что подумают окружающие», – передает слова путешественницы дзен-канал «Лайк Трэвел ПУТЕШЕСТВИЯ».
Еще один момент, который удивил туристку, – норвежки не скрывают возраст. Они не закрашивают седину и редко прибегают к пластической хирургии. В то же время в стране популярен бодипозитив: женщины не стесняются носить открытую одежду, а на упаковках нижнего белья печатают снимки моделей без ретуши.
Поразил россиянку и городской пляж в Осло, расположенный прямо напротив оперы.
«Женщины всех возрастов в купальниках гуляют по набережной в центре города. Представьте, если бы в Москве или Петербурге сделали так же. У нас это было бы воспринято совсем иначе», – подчеркнула туристка.
Необычным для путешественницы показалось и отношение норвежек к цветам: здесь женщины часто покупают их сами, не дожидаясь подарков от мужчин. Также в Осло повсеместно можно увидеть женщин за бокалом вина или пива даже в будний день.
«Лично для меня многие вещи в их поведении кажутся странными, но для них это абсолютная норма», – заключила путешественница.
Ранее побывавшая в Европе россиянка назвала 5 причин, почему в России жить лучше. Например, трудоустройство за границей является сложной процедурой, так как вакантных должностей не так много.