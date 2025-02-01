Туристы призвали бойкотировать отель в Мексике из-за шоу дельфинов

В Мексике туристы на роскошном курорте наблюдали, как шоу с дельфинами закончилось трагическим инцидентом. Во время выпрыгивания из воды один из обитателей морских глубин неправильно оценил границы небольшого бассейна и приземлился на бетонную поверхность. Пока неизвестно, как сильный удар отразился на его здоровье. На кадрах попавшего в соцсети видео он остался неподвижным у края воды, а два его собрата подплыли, чтобы узнать, что произошло.

ЧП с дельфином случилось в Barceló Maya Grand Resort на Ривьера-Майя, что в сотне километров от Канкуна. В этом пятизвездочном отеле содержат нескольких дрессированных дельфинов, с которыми для туристов устраивают «дружеские» встречи. За дополнительную плату гостям также разрешают поплавать рядом с морскими млекопитающими.

В местной организации по защите животных заявили, что их содержат в самом маленьком дельфинарии в Латинской Америке – как по размерам, так и по глубине. Они также опасаются, что постоянное нахождение на жарком солнце может привести к серьезным ожогам. Активисты утверждали, что недавно в отеле погибли два дельфина, но их быстро заменили другими.

В пабликах некоторые комментаторы выступили с требованиями прекратить издеваться над дельфинами и выпустить их на свободу. Обзорное видео с коптера показало, что буквально в нескольких метрах от бассейна находится море. Часть пользователей назвали этот факт душераздирающим и призвали к бойкоту отеля.

Ранее TourDom.ru писал, что появились новые подробности высадки кота по кличке Твикс из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург в холодном январе. На видео проводница передала пушистика мужчине, который и отправил того на перрон. Твикс попытался вернуться обратно в тепло, но женщина закрыла дверь вагона.