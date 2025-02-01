Эксперт рассказал, повлияет ли закрытие отелей в Турции на российских туристов

Закрытие более 250 отелей в Стамбуле никак не отразится на россиянах, отдыхающих в Турции. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

« З а к р ы в а ю т о т е л и , к о т о р ы е н е я в л я ю т с я п о п у л я р н ы м и н а р о с с и й с к о м р ы н к е . П л ю с с е й ч а с п е р и о д м е ж с е з о н ь я . В С т а м б у л е м н о г о р о с с и я н , н о п р и э т о м к о л и ч е с т в о о т е л е й п р е в ы ш а е т т ы с я ч у . С о о т в е т с т в е н н о , з а к р ы л о с ь н е с к о л ь к о п р о ц е н т о в в с е г о » , - о т м е т и л о н .

Артур Мурадян призвал отнестись с пониманием к происходящему. Он отметил, что отели были закрыты по веской причине.

« Я д у м а ю , ч т о к н а ч а л у л е т н е г о с е з о н а , к о т о р ы й а к т у а л е н д л я р о с с и й с к о г о р ы н к а , с и т у а ц и я н а о б о р о т у л у ч ш и т ь с я . И э т а р а б о т а , к о т о р у ю п р о в о д я т т у р е ц к и е в л а с т и , д о л ж н а п р и н е с т и п о л о ж и т е л ь н ы й р е з у л ь т а т - б у д е т м е н ь ш е в о п р о с о в к б е з о п а с н о с т и » , - д о б а в и л с о б е с е д н и к .

Напомним, сегодня появились сообщения, что в Стамбуле в результате проверок, проведенных после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая, закроют более 250 отелей. В них выявили нарушения пожарной безопасности, а местами отсутствовала лицензия на деятельность. Также на днях приостановили работу еще 50 гостиниц в Анталье.