Открытие филиала Freedom Bank в Душанбе: как это может помочь туристам

У российских туристов, пользующихся казахстанскими пластиковыми картами для расчетов за рубежом, появилась надежда. Один из крупнейших банков республики Freedom Bank собирается открыть дочерний цифровой филиал в Душанбе уже весной 2025-го. Об этом сообщил исполнительный директор финансовой организации Тимур Турлов.

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В Таджикистане нет столь строгих регламентов по открытию банковских счетов для нерезидентов, как в Казахстане. Поэтому туристы могут рассчитывать на дистанционную выдачу «пластика» в филиале банка Freedom в Душанбе.

Власти Казахстана последовательно ужесточали правила оформления Visa и MasterCard иностранным гражданам. Еще в феврале 2024-го республика закрыла возможность дистанционного получения идентификационного номера (ИИН). Документ подобен российскому ИНН и используется для открытия счета. С сентября компании-посредники перестали предлагать россиянам свои услуги по его оформлению. С этого момента граждане РФ могли зарегистрировать номер в самом Казахстане или через консульства в России.

Однако с 4 января 2025 и эта опция стала невозможна: посольства приостановили оформление ИИН. Теперь для получения Visa или MasterCard гражданам России придется отправиться в Казахстан, чтобы завести для начала индивидуальный номер.

Наконец, 14 января появилась информация о новом ограничении: срок действия казахстанских карт для иностранцев теперь не может превышать 12 месяцев. Впрочем, регламент касается только новых платежных средств: пластик, выпущенный ранее, будет действовать согласно указанному в договоре сроку.