Россиянин побывал в Мексике и развенчал стереотипы об этой стране

Российский путешественник побывал в Мексике и развенчал популярные стереотипы об этой стране. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге под названием «#делайчёхочешь» на платформе «Дзен».

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Автор публикации признался, что до поездки в эту латиноамериканскую страну у них с девушкой она вызывала только три ассоциации: буррито, сомбреро и текила. Однако во время путешествия они выяснили, что буррито на самом деле представляет собой фастфуд для туристов, а настоящие мексиканские блюда — это тако, тамале и энчиладас.

Кроме того, россиянин не увидел ни одного мексиканца в сомбреро.

« Э т о с у в е н и р , к о т о р ы й п р о д а ю т т у р и с т а м , и в с е . З а т о т у т к у ч а л ю д е й в б е й с б о л к а х и к о в б о й с к и х ш л я п а х . О с о б е н н о в с е л ь с к и х р а й о н а х » , — з а м е т и л о н .

Путешественник добавил, что текилу в Мексике действительно любят, но она далеко не единственный напиток. У каждого региона страны есть свое традиционное спиртное: мескаль, пульке и даже вино.

« Н о в о о б щ е м е к с и к а н ц ы о б о ж а ю т п и в о , и п о ц е н е д о с т у п н е е , и в ы п и т ь м о ж н о г о р а з д о б о л ь ш е , ч е м т у ж е т е к и л у » , — п о я с н и л р о с с и я н и н .

Ранее этот же тревел-блогер остановился в гостях у знакомого мексиканца и рассказал о его жилье. По его словам, мебель там была «словно из советских времен».