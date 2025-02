Ливерпуль: как родина The Beatles притягивает туристов со всего мира

На этой неделе поклонники творчества The Beatles отмечали одновременно грустную и творчески заряженную дату. 30 января 1969 года "ливерпульская четверка" последний раз выступила совместно на так называемом концерте на крыше в Лондоне. На тот момент коллектив еще не распался, хотя музыканты уже вовсю реализовывали сольные проекты. Впереди еще был выпуск альбома Let It Be, но дни группы были сочтены. В 1970 году она перестала существовать.

© ТАСС

Однако и в 2025 году, спустя 55 лет после распада группы, The Beatles сохраняет популярность. Так, композиция Here Comes The Sun в сервисе Spotify имеет 1,5 млрд прослушиваний. Конечно, группа уступает хитам Адель, Тейлор Свифт или Гарри Стайлса, но так те — действующие исполнители, которые пока и не думают спускаться с музыкального олимпа. Что же до The Beatles, то группа продолжает помогать родному городу. Как убедился корреспондент ТАСС, посетив Ливерпуль, она все еще активно привлекает туристов, которые хотят побывать в месте, где творилась музыкальная история.

Точки на карте

Главный очаг битломании — улица Mathew Street (Мэтью-стрит) в центральной части города. Глядя по сторонам, сложно увидеть что-то, не связанное с самой группой или ее четырьмя музыкантами. Ресторан Sgt. Pepper ("Сержант Пеппер"), парикмахерская Hey Jude, отель A Hard Day’s Night, названные по мотивам песен, окружают пешеходов. На все это невозмутимо взирает Джон Леннон, увековеченный в виде бронзовой статуи.

Помимо новодела, остаются здесь и вещи, непосредственно связанные с группой. Например, на Мэтью-стрит продолжает действовать паб The Grapes, где музыканты пропускали по пинте перед концертом. Обязательное место для туристической остановки — клуб Cavern, где The Beatles с 1961 по 1963 год выступили около 300 раз. Со всех сторон звучат прославившие группу композиции, а в сувенирных лавках продаются соответствующие памятные вещи. В общем, где, как не тут, покупать елочную игрушку в виде желтой подводной лодки или "волшебного" автобуса из фильма Magical Mystery Tour.

Одноименный автобусный тур за два часа покажет всем желающим основные памятные места — от домов, где в детстве жили Джон, Пол, Джордж и Ринго, до улицы Penny Lane и бывшего детского дома Армии спасения Strawberry Fields, давших названия песням.

Битломания заметна и на набережной. Да, здесь находится офис пароходной компании White Star Building, по заказу которой был построен "Титаник". Однако точкой притяжения туристов является отнюдь не здание Albion House, а памятник The Beatles.

Корреспондент ТАСС сам был свидетелем, как перед монументом образовалась очередь из азиатских туристов, желающих сфотографироваться.

От The Quarrymen до белого рояля

Здесь же рядом, в Альберт-доке, действует музей "История The Beatles", у которого также сохраняется очередь. Много молодежи. Так, группа французских школьников громко и весело перемещается по залам, расположенным в хронологическом порядке. Путь начинается у стенда, который рассказывает о группе The Quarrymen, основанной 16-летним Ленноном еще до The Beatles. Группа просуществовала восемь лет, за которые выпустила 22 сингла, 10 альбомов и более 200 песен. Последний экспонат — белый рояль, на котором Леннон записал свой бессмертный хит Imagine. Идеалистичный, светлый, до сих пор столь далекий от воплощения в жизнь.

Кстати, именно Леннон исполняет песню, с которой группа в 2025 году, впервые с 1977-го, оказалась в числе номинантов на музыкальную премию BRIT Awards. Битлы поборются за награду в категории "Песня года" с композицией Now and Then.

Демоверсия этого трека была записана Ленноном за два года до убийства, в 1978 году. После смерти музыканта его вдова Йоко Оно передала материал Полу Маккартни, однако качество песни оказалось слишком плохим для того, чтобы выпускать ее. Лишь в 2022 году с помощью компьютерной программы на основе искусственного интеллекта музыканту удалось убрать лишние звуки с записи. Трек был дополнен партией ритм-гитары Джорджа Харрисона (1943–2001), записанной в 1995 году, которую Маккартни доработал совместно с ударником Ринго Старром. Такая вот получается связь времен.

О цифрах

По состоянию на 2016 год The Beatles отвечали за 2,3 тыс. рабочих мест в Ливерпуле. То есть они обеспечивали работой каждого тысячного городского работника.

По оценкам городского совета, от 1 млн до 2 млн человек называли целью своей поездки знакомство с историей группы. При этом каждый десятый номер в отеле Ливерпуля или оформлен в стиле группы, или задействован для размещения гостей связанных с The Beatles собраний. На этом отели зарабатывали в 2016 году около £13 млн ($18,7 млн по курсу на тот момент) в год.

Общий же доход для города от группы составляет около £82 млн в год. Как пели The Beatles, "a Little Help from My Friends" (с англ. — "С небольшой помощью моих друзей").