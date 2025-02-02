В курортной провинции Мугла за нарушения закрыли почти 100 отелей

Почти 100 отелей закрыто и опечатано за нарушения в средиземноморской провинции Мугла на юге Турции по итогам инспекций, проведенных контролирующими органами. Об этом сообщил телеканал NTV cо ссылкой на местные власти.

По его данным, проверено 503 гостиницы и объекта расселения, 95 из них закрыты за нарушения и опечатаны до устранения недостатков, 392 продолжают деятельность.

Проверки отелей в Турции проводятся на основе циркуляра Минтуризма, который был издан после трагедии на горнолыжном курорте Карталкая.

В результате пожара в отеле Grand Kartal, который произошел 21 января, погибли 78 человек, значительная часть из которых - дети, более 50 пострадали. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев. В рамках расследования дела о пожаре задержаны 28 человек, из них арестованы 19, в том числе хозяин отеля, управляющий, чиновники мэрии городу Болу, в административном ведении которого находится курорт.