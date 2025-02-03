Россиянка побывала в Норвегии и раскрыла цены на продукты в магазинах

Российская путешественница побывала в Норвегии и раскрыла цены на продукты в местных магазинах. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

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Автор публикации сильно удивилась, когда зашла в супермаркет в Осло и обнаружила, что цены там не такие «кусачие», какими их представляют многие россияне.

« У м е н я п о т о м н а з р е л в о п р о с : м о ж е т , в с е д е л о в т о м , ч т о п р о с т о в е з д е п р о д у к т ы п о д о р о ж а л и , а в Н о р в е г и и — к а к и м и б ы л и л е т 1 0 н а з а д , т а к и м и и о с т а л и с ь ? И п о э т о м у т е п е р ь н о р в е ж с к а я е д а н е к а ж е т с я т а к о й д о р о г о й » , — п р е д п о л о ж и л а р о с с и я н к а .

Блогерша рассказала, что килограмм филе куриной грудки в норвежском магазине стоил 155 крон (около 1,3 тысячи рублей), килограмм свиной вырезки — 139 крон (около 1,2 тысячи рублей), а килограмм говядины — 218 крон (около 1,8 тысячи рублей).

По ее словам, упаковка из шести яиц-гигантов там продавалась за 30 крон (около 260 рублей), свежее охлажденное филе лосося — за 369 крон (около 3,2 тысячи рублей), а упаковка вареных креветок — за 78 крон (около 677 рублей).

« В о б щ е м , м е с т а м и ц е н ы о ч е н ь д а ж е д о с т у п н ы е , д а ж е п о р о с с и й с к и м м е р к а м , х о т я н а ш и з а р п л а т ы в р а з ы н и ж е . Н о н е к о т о р ы е т о в а р ы к а ж у т с я к о с м и ч е с к и д о р о г и м и , н о г л а в н о е , ч т о н о р в е ж ц а м э т о п о к а р м а н у » , — з а к л ю ч и л а п у т е ш е с т в е н н и ц а .

Ранее эта же тревел-блогерша побывала в Исландии и описала местную еду словами «придется разориться». Сливочный крем-суп с лобстерами и лангустинами в популярном ресторане Рейкьявика обошелся ей почти в две тысячи рублей.