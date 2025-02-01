Известный российский блогер рассказал об удивившем его в США случае

Известный российский блогер и предприниматель Андрей Третьяков рассказал об удивлении от встречи с бедной эмигрантской семьей в США. Об этом случае он вспомнил, беседуя с актером и телеведущим Андреем Бочаровым, видео опубликовано во «ВКонтакте».

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По словам бизнесмена, во время поездки в Нью-Йорк он встретился с семьей, которая переехала в США семь лет назад. Третьяков уточнил, что считал Америку богатой страной и ожидал, что эта семья живет обеспеченно.

Блогер побывал в США и сравнил американских и российских женщин

« А о н и б е д н ы е , г о л о д н ы е , п о м е н ю с а м о е д е ш е в о е б л ю д о в ы б и р а ю т . И ж и в у т о н и , о к а з ы в а е т с я , в ш е с т е р о м в о д н о к о м н а т н о й к в а р т и р е » , — р а с к р ы л о н .

Блогер также рассказал, что в прошлом, посещая страны Запада, он считал их более развитыми, но позднее его мнение изменилось.

« И т ы в о т к а ж д ы й п р и е з д д у м а е ш ь , и в о т э т а ф р а з а в т в о е й г о л о в е " в о т з д е с ь ц и в и л и з а ц и я " в с е т и ш е з в у ч и т . Т ы д у м а е ш ь : г л а з а - т о н е о б м а н е ш ь , к а к б у д т о в ы т у т , р е б я т а , в с е ж и в е т е в м а л е н ь к и х к в а р т и р к а х , и х о л о д н о у в а с » , — о б ъ я с н и л Т р е т ь я к о в .

Ранее блогер высказался о судьбе некоторых россиян, уехавших из России в Европу. Третьяков заявил, что те россияне, которые регулярно говорят о преимуществах европейских стран над Россией, вероятнее всего, живут бедно.