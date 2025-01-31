Как сэкономить на отдыхе в популярных отелях Египта в начале февраля

Туристы могут сэкономить до 34% на отдыхе в популярных отелях Египта в начале февраля
Несмотря на то, что февраль считается “низким” сезоном для курортов Египта , в некоторые популярных отелях на побережье Красного моря сейчас не попасть Например, до 8 февраля у туроператоров нет заездов в Pickalbatros Laguna Vista Beach 5* в Шарм-эль-Шейхе. Только с 9-го числа появятся свободные комнаты в Solymar Naama Bay 4* и Park Regency Sharm El Sheikh 5*.
«Туры в Египет в феврале традиционно не пользуются высоким спросом, принято считать, что в это время года в Шарм-эль-Шейхе и Хургаде прохладно и ветрено. Хотя в этом году погода на курортах хорошая, и цены сейчас очень выгодные», – отметила турагент из Москвы Наталья Котельникова.
Если вылетать в ближайшие даты, то экономия, судя по перечеркнутым в “Турвизоре” ценникам, достигает 34%.
Редакция TourDom.ru решила выяснить сколько стоит отдохнуть в популярных отелях, если вылетать из Москвы в ближайшую неделю - с 1 по 8 февраля.
Один из эконом вариантов – Continental Plaza Beach & Aqua Park Resort 4* на первой линии от моря в Шарм-эль-Шейхе. Недельный тур в этой гостинице с питанием по системе all inclusive обойдется в 93 тыс. руб. на двоих, если вылететь из Москвы 2 февраля.
Горящий тур с проживанием в Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa 5* можно купить за 100 тыс. руб., вылет из Шереметьево 2 февраля или из Домодедово 3-го.
В отеле Pickalbatros Palace Resort Sharm El Sheikh можно отдохнуть неделю, заплатив 124 тыс. В такую же сумму обойдется и тур в Хургаду с размещением в гостинице той же сети Pickalbatros.
В более высоком ценовом диапазоне на ближайшую неделю доступны Xanadu Makadi Bay 5* (от 163 тыс. руб.), Titanic Royal Hotel 5* (214 тыс.) в Хургаде, а также Rixos Premium Seagate 5* в Шарме (197 тыс.).
Ранее TourDom.ru писал, что в системах бронирования замечены недорогие недельные туры в Египет с вылетом в ближайшие дни по цене от 31 тыс. руб. на человека.