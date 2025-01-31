Как сэкономить на отдыхе в популярных отелях Египта в начале февраля

Несмотря на то, что февраль считается “низким” сезоном для курортов Египта , в некоторые популярных отелях на побережье Красного моря сейчас не попасть Например, до 8 февраля у туроператоров нет заездов в Pickalbatros Laguna Vista Beach 5* в Шарм-эль-Шейхе. Только с 9-го числа появятся свободные комнаты в Solymar Naama Bay 4* и Park Regency Sharm El Sheikh 5*.

« Т у р ы в Е г и п е т в ф е в р а л е т р а д и ц и о н н о н е п о л ь з у ю т с я в ы с о к и м с п р о с о м , п р и н я т о с ч и т а т ь , ч т о в э т о в р е м я г о д а в Ш а р м - э л ь - Ш е й х е и Х у р г а д е п р о х л а д н о и в е т р е н о . Х о т я в э т о м г о д у п о г о д а н а к у р о р т а х х о р о ш а я , и ц е н ы с е й ч а с о ч е н ь в ы г о д н ы е » , – о т м е т и л а т у р а г е н т и з М о с к в ы Н а т а л ь я К о т е л ь н и к о в а .

Если вылетать в ближайшие даты, то экономия, судя по перечеркнутым в “Турвизоре” ценникам, достигает 34%.

Редакция TourDom.ru решила выяснить сколько стоит отдохнуть в популярных отелях, если вылетать из Москвы в ближайшую неделю - с 1 по 8 февраля.

Один из эконом вариантов – Continental Plaza Beach & Aqua Park Resort 4* на первой линии от моря в Шарм-эль-Шейхе. Недельный тур в этой гостинице с питанием по системе all inclusive обойдется в 93 тыс. руб. на двоих, если вылететь из Москвы 2 февраля.

Горящий тур с проживанием в Rehana Royal Beach Resort Aqua Park & Spa 5* можно купить за 100 тыс. руб., вылет из Шереметьево 2 февраля или из Домодедово 3-го.

В отеле Pickalbatros Palace Resort Sharm El Sheikh можно отдохнуть неделю, заплатив 124 тыс. В такую же сумму обойдется и тур в Хургаду с размещением в гостинице той же сети Pickalbatros.

В более высоком ценовом диапазоне на ближайшую неделю доступны Xanadu Makadi Bay 5* (от 163 тыс. руб.), Titanic Royal Hotel 5* (214 тыс.) в Хургаде, а также Rixos Premium Seagate 5* в Шарме (197 тыс.).

Ранее TourDom.ru писал, что в системах бронирования замечены недорогие недельные туры в Египет с вылетом в ближайшие дни по цене от 31 тыс. руб. на человека.