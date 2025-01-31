Туры в Египет из Москвы можно купить менее чем за 35 тысяч рублей

В системах онлайн-бронирования замечены недорогие туры в Египет продолжительностью 7 ночей на вылетах из Москвы в понедельник, 3 февраля.

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Самый бюджетный вариант – отдых в Хургаде, в Elysees Hotel 4*, расположенном на второй линии от пляжа, – обойдется в 62,7 тыс. руб. на двоих – 31,3 тыс. руб. на человека при размещении в номере standard, в стоимость включены завтраки (здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 17:00 31 января. – Ред.).

Суммы до 35 тыс. руб. на одного достаточно и для недельного отдыха в отеле Хургады La Rosa Wave Resort 4* (первая линия от моря). Туры на вылет из российской столицы 3 февраля можно забронировать за 67,2 тыс. руб. на двоих, за эту цену предложат питание «все включено».

Для покупки на те же даты вылета из Москвы тура на другой курорт на побережье Красного моря, Шарм-эль-Шейх, потребуется бюджет от 34,3 тыс. руб. с человека: отдых на двоих в гостинице Uni Sharm Aqua Park 3* в стандартном номере с двухразовым питанием стоит 68,7 тыс. руб. По системе all inclusive чуть дороже, 70,4 тыс. руб.

Конечно, турпакеты в наиболее востребованные отели 5* Египта обойдутся значительно дороже, скидки предлагаются на очень ограниченное число гостиниц. Одна из причин, по которой туроператоры сейчас стимулируют спрос спецпредложениями, может быть связана с не самой жаркой погодой на египетских курортах. По прогнозу на ближайшие 10 дней, в Хургаде ожидается от +19 до +24 днем и +14...+18 ночью, в Шарм-эль-Шейхе – на 1–2 градуса больше, но только в ночные часы.