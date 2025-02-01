Что нужно знать о спортивном отдыхе в Кыргызстане

Встать на горные лыжи и прокатиться на тюбинге: зимний отдых в Кыргызстане
80% территории Кыргызстана занимают горы. С наступлением холодов сезон зимних видов спорта и отдыха наступает во всех семи областях страны. Со склонов многочисленных гор спускаются на лыжах, скатываются на тюбингах, съезжают на сноубордах. Каждый год количество людей, предпочитающих активный отдых, растет. Вместе с этим увеличивается и количество травм, получаемых во время неосторожного обращения со спортивным инвентарем.
Наиболее популярный вид зимнего спорта в Кыргызстане — горные лыжи. В прокат можно найти любые, подобрать по росту, весу и стилю катания. Полный комплект снаряжения (лыжи, очки, шлем, одежда) обойдется в полторы тысячи сомов в день. В рублях — 1700. В радиусе 40 километров от Бишкека около 10 горнолыжных баз. Эта называется «Кашкулак», в переводе – «барсук». Даже в будние дни желающих отдохнуть здесь более сотни. Не пугает любителей активного отдыха и непогода. Над склонами стелется плотный туман, периодически идет снег. Такие условия коварны, предупреждают спортсмены.
«От видимости много что зависит, если не видишь, что спереди, что под ногами, едешь просто на ощупь и все, очень сложно. Второе — это то, что идет снег, и полотно мягкое, а это значит больше ям. По таким трассам спускаться сложно и опасно», — делится мнением профессиональный лыжник Александр Коробов.
При падении лыжники травмируют в основном конечности: перелом голеностопа, вывих большого пальца рук (из-за лыжных палок при падении), ушибы колена – самые распространенные. Чтобы избежать или минимизировать риск их получения, в первую очередь необходимо научиться правильно падать. А это неизбежный процесс во время обучения.
«Нельзя допускать скрещивания лыж. Это почти всегда потеря равновесия. Если все-таки это произошло, согните локти и колени, падайте на бок, не забывайте про лыжные палки, вы можете наткнуться на них. Поэтому постарайтесь их отвести назад или вперед во время потери равновесия», — советует инструктор по горным лыжам Владимир Вакурин.
Любителям горных лыж инструкторы напоминают и о других правилах. При спусках необходимо соблюдать дистанцию на склоне – не менее 30 метров.
«Самое главное правило – это, конечно, выходить на склон трезвым. Я видел много случаев, когда люди сбивали друг друга, будучи в нетрезвом состоянии. Если вы едете выше человека, то вы несете ответственность, потому что он не видит вас. Вы всегда должны останавливаться где-нибудь сбоку», — объясняет директор одной из горнолыжных баз Азиз Турдиев.
Алия Джуманова живет Бишкеке. Свободное время проводит в горах. На лыжи встала почти 20 лет назад. Несмотря на опыт, обучение своего пятилетнего сына доверила инструктору. Под его присмотром он учится на пологом склоне для новичков. Уже через час спускается только в сопровождении мамы.
«Новичкам я рекомендую набраться немного терпения, по безопасности, в первую очередь, важна техника хорошая. Лучше воспользоваться услугами инструктора, чем потом тратиться на лекарства и врачей. Это выйдет намного дороже. Такой опыт в моей жизни уже был», — рассказывает Алия Джуманова.
Но самый травмоопасный вид зимнего отдыха — катание на тюбингах. Только в одну больницу столицы Кыргызстана каждую неделю обращаются десятки пострадавших. В основном — с сотрясением головного мозга.
«Два года назад в месяц к нам привозили около трех пострадавших во время катания на тюбингах. Сейчас столько человек привозят каждую неделю, и это только в наше отделение. В основном попадают с сотрясением мозга. А если кто-то решает во время спуска затормозить ногами, тогда случается и перелом конечностей. Особенно опасно, когда на один тюбинг садятся несколько человек. В случае столкновения с препятствием все попадают в больницу», — констатирует заведующий отделением экстренной медицинской помощи национального госпиталя Нематила Арстанбеков.
Для этого развлечения жители выбирают склоны неподалеку. Главное, чтобы склон был ровным. Как например, горка, которая находится близ Бишкека. Возникла она стихийно. Склон не оборудован для спуска на тюбингах. Они развивают здесь большую скорость и становятся неуправляемыми. Еще один минус этого средства передвижения – у него нет тормозов.
Медики рекомендуют не пренебрегать защитными средствами: шлемами, налокотниками и наколенниками. На склонах соблюдать очередь при спусках. А детей катать только на невысоких горках, где нет препятствий, либо на оборудованных трассах горнолыжных баз.