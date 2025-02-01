Что нужно знать о спортивном отдыхе в Кыргызстане

80% территории Кыргызстана занимают горы. С наступлением холодов сезон зимних видов спорта и отдыха наступает во всех семи областях страны. Со склонов многочисленных гор спускаются на лыжах, скатываются на тюбингах, съезжают на сноубордах. Каждый год количество людей, предпочитающих активный отдых, растет. Вместе с этим увеличивается и количество травм, получаемых во время неосторожного обращения со спортивным инвентарем.

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Наиболее популярный вид зимнего спорта в Кыргызстане — горные лыжи. В прокат можно найти любые, подобрать по росту, весу и стилю катания. Полный комплект снаряжения (лыжи, очки, шлем, одежда) обойдется в полторы тысячи сомов в день. В рублях — 1700. В радиусе 40 километров от Бишкека около 10 горнолыжных баз. Эта называется «Кашкулак», в переводе – «барсук». Даже в будние дни желающих отдохнуть здесь более сотни. Не пугает любителей активного отдыха и непогода. Над склонами стелется плотный туман, периодически идет снег. Такие условия коварны, предупреждают спортсмены.

« О т в и д и м о с т и м н о г о ч т о з а в и с и т , е с л и н е в и д и ш ь , ч т о с п е р е д и , ч т о п о д н о г а м и , е д е ш ь п р о с т о н а о щ у п ь и в с е , о ч е н ь с л о ж н о . В т о р о е — э т о т о , ч т о и д е т с н е г , и п о л о т н о м я г к о е , а э т о з н а ч и т б о л ь ш е я м . П о т а к и м т р а с с а м с п у с к а т ь с я с л о ж н о и о п а с н о » , — д е л и т с я м н е н и е м п р о ф е с с и о н а л ь н ы й л ы ж н и к А л е к с а н д р К о р о б о в .

При падении лыжники травмируют в основном конечности: перелом голеностопа, вывих большого пальца рук (из-за лыжных палок при падении), ушибы колена – самые распространенные. Чтобы избежать или минимизировать риск их получения, в первую очередь необходимо научиться правильно падать. А это неизбежный процесс во время обучения.

« Н е л ь з я д о п у с к а т ь с к р е щ и в а н и я л ы ж . Э т о п о ч т и в с е г д а п о т е р я р а в н о в е с и я . Е с л и в с е - т а к и э т о п р о и з о ш л о , с о г н и т е л о к т и и к о л е н и , п а д а й т е н а б о к , н е з а б ы в а й т е п р о л ы ж н ы е п а л к и , в ы м о ж е т е н а т к н у т ь с я н а н и х . П о э т о м у п о с т а р а й т е с ь и х о т в е с т и н а з а д и л и в п е р е д в о в р е м я п о т е р и р а в н о в е с и я » , — с о в е т у е т и н с т р у к т о р п о г о р н ы м л ы ж а м В л а д и м и р В а к у р и н .

Любителям горных лыж инструкторы напоминают и о других правилах. При спусках необходимо соблюдать дистанцию на склоне – не менее 30 метров.

« С а м о е г л а в н о е п р а в и л о – э т о , к о н е ч н о , в ы х о д и т ь н а с к л о н т р е з в ы м . Я в и д е л м н о г о с л у ч а е в , к о г д а л ю д и с б и в а л и д р у г д р у г а , б у д у ч и в н е т р е з в о м с о с т о я н и и . Е с л и в ы е д е т е в ы ш е ч е л о в е к а , т о в ы н е с е т е о т в е т с т в е н н о с т ь , п о т о м у ч т о о н н е в и д и т в а с . В ы в с е г д а д о л ж н ы о с т а н а в л и в а т ь с я г д е - н и б у д ь с б о к у » , — о б ъ я с н я е т д и р е к т о р о д н о й и з г о р н о л ы ж н ы х б а з А з и з Т у р д и е в .

Алия Джуманова живет Бишкеке. Свободное время проводит в горах. На лыжи встала почти 20 лет назад. Несмотря на опыт, обучение своего пятилетнего сына доверила инструктору. Под его присмотром он учится на пологом склоне для новичков. Уже через час спускается только в сопровождении мамы.

« Н о в и ч к а м я р е к о м е н д у ю н а б р а т ь с я н е м н о г о т е р п е н и я , п о б е з о п а с н о с т и , в п е р в у ю о ч е р е д ь , в а ж н а т е х н и к а х о р о ш а я . Л у ч ш е в о с п о л ь з о в а т ь с я у с л у г а м и и н с т р у к т о р а , ч е м п о т о м т р а т и т ь с я н а л е к а р с т в а и в р а ч е й . Э т о в ы й д е т н а м н о г о д о р о ж е . Т а к о й о п ы т в м о е й ж и з н и у ж е б ы л » , — р а с с к а з ы в а е т А л и я Д ж у м а н о в а .

Но самый травмоопасный вид зимнего отдыха — катание на тюбингах. Только в одну больницу столицы Кыргызстана каждую неделю обращаются десятки пострадавших. В основном — с сотрясением головного мозга.

« Д в а г о д а н а з а д в м е с я ц к н а м п р и в о з и л и о к о л о т р е х п о с т р а д а в ш и х в о в р е м я к а т а н и я н а т ю б и н г а х . С е й ч а с с т о л ь к о ч е л о в е к п р и в о з я т к а ж д у ю н е д е л ю , и э т о т о л ь к о в н а ш е о т д е л е н и е . В о с н о в н о м п о п а д а ю т с с о т р я с е н и е м м о з г а . А е с л и к т о - т о р е ш а е т в о в р е м я с п у с к а з а т о р м о з и т ь н о г а м и , т о г д а с л у ч а е т с я и п е р е л о м к о н е ч н о с т е й . О с о б е н н о о п а с н о , к о г д а н а о д и н т ю б и н г с а д я т с я н е с к о л ь к о ч е л о в е к . В с л у ч а е с т о л к н о в е н и я с п р е п я т с т в и е м в с е п о п а д а ю т в б о л ь н и ц у » , — к о н с т а т и р у е т з а в е д у ю щ и й о т д е л е н и е м э к с т р е н н о й м е д и ц и н с к о й п о м о щ и н а ц и о н а л ь н о г о г о с п и т а л я Н е м а т и л а А р с т а н б е к о в .

Для этого развлечения жители выбирают склоны неподалеку. Главное, чтобы склон был ровным. Как например, горка, которая находится близ Бишкека. Возникла она стихийно. Склон не оборудован для спуска на тюбингах. Они развивают здесь большую скорость и становятся неуправляемыми. Еще один минус этого средства передвижения – у него нет тормозов.

Медики рекомендуют не пренебрегать защитными средствами: шлемами, налокотниками и наколенниками. На склонах соблюдать очередь при спусках. А детей катать только на невысоких горках, где нет препятствий, либо на оборудованных трассах горнолыжных баз.